Две ужасные ошибки приговорили ЦСКА. «Динамо» уже в тройке лидеров!

«Динамо» и ЦСКА — чуть ли не самое популярное противостояние этого лета. На сборах команды дважды встречались друг с другом в рамках «братского» дерби, а официальный матч состоялся уже в 5-м туре. Команда Владимира Федотова начала сезон чуть увереннее и, если бы не безобразное поражение от «Урала», точно была бы сейчас на самом верху. У Марцела Лички и его футболистов всё чуть сложнее — продолжается привыкание к требованиям нового тренера, но при этом очки постепенно набираются. Более того — в последних двух матчах динамовцы победили — сначала «Зенит», а потом «Балтику».

Тем не менее, небольшое предпочтение отдавалось всё-таки ЦСКА. Даже несмотря на отсутствие в воротах Игоря Акинфеева. Он продолжает залечивать травму, но вскоре должен быть готов. Его снова заменил Владислав Тороп. И вполне успешно. Гости здорово включились в игру с первых минут. Такой активности соперник явно не ожидал. Однако первый момент создали именно динамовцы — мяч после рикошета отскочил под правую ногу Макарова, но тот из убойной позиции ударил выше. Во втором тайме он повторит это действие. Явно не лучший матч для полузащитника.

Но дальше и почти до конца тайма наступило время игроков ЦСКА. Сначала Зделар вырезал передачу на фланг, где к атаке подключился Глебов. Он откатил мяч под удар Мухина, с которым справился Шунин. А мяч отскочил в сторону Заболотного — и форвард реабилитировался за все ошибки недавнего времени.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253389&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После этого на поле началась временная суета. Динамовцы пытались бежать вперёд, но совсем уж безыдейно. Центр обороны армейцев выглядел очень надёжно. Особенно впечатляли хладнокровные действия Кирилла Набабкина. Гости готовились к новому штурму ворот. И новые моменты прилетели в середине тайма.

Сначала Зделар здорово разглядел Шунина, который далеко вышел из ворот, и бахнул со своей половины поля. Настолько точно, что Антону пришлось срочно бежать назад и вытаскивать мяч из-под перекладины. Вскоре мог забивать тот же Набабкин, который после скидки Роши не попал в ворота. Игроки ЦСКА выглядели свежее, их действия впереди были осмысленными, и в первом тайме они полностью переиграли соперника. Казалось, «Динамо» просто не готово к такому уровню сопротивления. Но после перерыва всё изменилось.

Личка выходил из раздевалки очень уж улыбчивым. И совсем не казалось, что он чем-то озабочен. В перерыве тренер произвёл лишь одну замену — вместо Бессмертного на фланг обороны вышел Даса. Мало кто понял этот ход. Но игра действительно изменилась. Возможно, благодаря быстрому голу, который стал частично случайным.

В самом начале тайма Набабкин неуклюже попытался продолжить передачу на Торопа под прессингом Тюкавина. И ошибся. Первым у мяча оказался Нгамалё и спокойно переиграл вратаря.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253391&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Быстрый гол «Динамо» явно отразился на ЦСКА. Ушли внутренняя уверенность и чувство превосходства. Структура игры резко утратила привычную эффективность. А хозяева словно ждали именно этого. И с удовольствием забрали инициативу себе.

Прошло 15 минут с момента старта тайма, и динамовцы создали ещё пару отличных моментов — сначала Тюкавин здорово качнул того же Набабкина и выстрелил рядом со штангой. Вскоре Смолов с края штрафной здорово прострелил на Макарова. Но снова не та нога. И снова выше.

Динамовцы давили, и гол напрашивался. И на 83-й минуте это случилось. Скопинцев после розыгрыша углового вошёл в штрафную и ударил в сторону ворот. Но траектории мяча помешал Заболотный. Вернее, его рука. Форвард не лучшим образом бросился под удар и забыл про выставленную руку. Стопроцентный пенальти, который реализовал Смолов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253392&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Федотов кинул в игру Гайча и Файзуллаева, но в самой концовке больше моментов создавали динамовцы. Просто потому что соперник уже не думал об обороне, совершая одну ошибку за другой. Так что ЦСКА даже повезло, что они проиграли с минимальным счётом.