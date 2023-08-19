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19:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сочи» — «Ростов»: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

«Сочи» и «Ростов» опубликовали стартовые составы на игру 5-го тура РПЛ.

Сочи
Ростов
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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Макарчук, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Джорджевич, Крамарич.

Запасные: Гойло, Заика, Юрганов, Мещанинов, Медведев, Бурмистров, Ангбан, Мигел Силвейра, Мелкадзе, Игнатьев.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Прохин, Вахания, Мелехин, Ионов, Акбашев, Уткин, Глебов, Мохебби, Комличенко.

Запасные: Цулая, Терентьев, Поярков, Лангович, Семенчук, Байрамян, Миронов, Тугарев, Щетинин, Комаров, Сухомлинов, Голенков.

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