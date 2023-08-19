Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Альмерия
Реал
10
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Сочи
Ростов
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион
Монпелье
02
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Локомотив
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эмполи
Верона
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрозиноне
Наполи
12
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Монца
Футбол. Еврокубки
21:45
АЕК
Динамо З
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:30
Осасуна
Атлетик
Футбол. Зарубежный
18:00
Реал Сосьедад
Сельта
11
Футбол. Первая лига
18:00
Волгарь
Енисей
22
Футбол. Премьер-лига
17:30
Балтика
Урал
01
Футбол. Первая лига
17:30
Сокол
Химки
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Брентфорд
03
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Борнмут
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Лутон Таун
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Брайтон
14
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
Кубань
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Боруссия М
44
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
РБ Лейпциг
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Фрайбург
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Бохум
50
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Хайденхайм
20
Футбол. Премьер-лига
15:00
Динамо
ЦСКА
21
Все события
Фоторепортажи
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
20Великий Буффон
19:35 (мск), источник: Sport24

Федотов объяснил поражение ЦСКА в матче РПЛ с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ.

ЦСКА
Динамо
Наверх
Источник: Sport24

— Показалось, что главная проблема была, что у ЦСКА на скамейке практически только молодежь.

— Это вопрос не одного матча, это с начала чемпионата. Понятно, что уже набило оскомину об этом говорить. Есть причины в том, о чем все понимают. Каждый раз на это отвечать уже нет сил. Да, мы, может, чуть‑чуть опоздали, плюс короткий перерыв между чемпионатами. Мы играли в Суперфинале Кубка.

Плюс травматизм с того сезона, двух недель для восстановления не хватило. Надо отдать должное Роше — вышел без подготовки. Мойзес, Ванька Обляков, тот же Кучаев. После болячек без нужной подготовки. Сказывается этот дисбаланс разной степени готовности. Естественно, чтобы конкурировать, должна быть обойма, — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Красавица-ведущая «Матч ТВ» похвасталась телом: «Какое же оно выносливое! Надеюсь, что буду скакать до пенсии»
Виктория Дайнеко отдохнула в Крыму и показала себя в купальнике: «Дочь сказала, надо выложить»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь