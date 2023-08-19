Федотов объяснил поражение ЦСКА в матче РПЛ с «Динамо»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ.
ЦСКА
Динамо
— Показалось, что главная проблема была, что у ЦСКА на скамейке практически только молодежь.
— Это вопрос не одного матча, это с начала чемпионата. Понятно, что уже набило оскомину об этом говорить. Есть причины в том, о чем все понимают. Каждый раз на это отвечать уже нет сил. Да, мы, может, чуть‑чуть опоздали, плюс короткий перерыв между чемпионатами. Мы играли в Суперфинале Кубка.
Плюс травматизм с того сезона, двух недель для восстановления не хватило. Надо отдать должное Роше — вышел без подготовки. Мойзес, Ванька Обляков, тот же Кучаев. После болячек без нужной подготовки. Сказывается этот дисбаланс разной степени готовности. Естественно, чтобы конкурировать, должна быть обойма, — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».