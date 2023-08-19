Федотов объяснил поражение ЦСКА в матче РПЛ с «Динамо»

— Это вопрос не одного матча, это с начала чемпионата. Понятно, что уже набило оскомину об этом говорить. Есть причины в том, о чем все понимают. Каждый раз на это отвечать уже нет сил. Да, мы, может, чуть‑чуть опоздали, плюс короткий перерыв между чемпионатами. Мы играли в Суперфинале Кубка.