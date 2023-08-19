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19:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» обыграл «Балтику» и поднялся на промежуточное первое место в РПЛ

Завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и екатеринбургский «Урал».

Урал
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второго тайма в ворота «Балтики» был назначен пенальти, который реализовал Алексей Каштанов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Балтика» в пяти первых турах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги смогла одержать одну победу, потерпев при этом четыре поражения. У клуба в активе три набранных очка. В активе «Урала» четыре победы, ещё один матч чемпионата России екатеринбургский клуб свёл вничью. «Урал» набрал 13 очков и вышел на промежуточное первое место. Екатеринбуржцы опустятся на вторую строчку, если «Краснодар» не проиграет «Локомотиву».

Балтика
0:1
Первый тайм: 0:0
Урал
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