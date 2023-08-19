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21:40 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» прервал серию из четырех побед подряд в РПЛ

Краснодарский клуб в пятом туре чемпионата России по футболу сыграл вничью с московским «Локомотивом».

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КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» со счетом 1:1 сыграл вничью с московским «Локомотивом» в домашнем матче пятого тура — Мир Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев забитым мячом отметился Ильзат Ахметов (47-я минута). У «Локомотива» гол забил Антон Миранчук (90+7). На 22-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не сумел реализовать пенальти.

«Краснодар» впервые не смог победить в нынешнем сезоне РПЛ. Краснодарский клуб набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу, обойдя в ней екатеринбургский «Урал» по дополнительным показателям. Клуб из Екатеринбурга ранее в субботу победил на выезде калининградскую «Балтику» (1:0).

Краснодар
1:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
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