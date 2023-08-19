Как «Локо» это делает?! Второй тур подряд спасается в концовке — теперь благодаря Миранчуку

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Испытание для лидеров

«Краснодар» проводит роскошное лето. Черно-зеленые до этого сезона никогда не одерживали победы даже в трех стартовых турах РПЛ, а тут — четыре из четырех, да еще и единоличное лидерство. Но удержаться на вершине всегда тяжелее, чем достичь ее, поэтому даже после столь успешного старта мало кто видит в «Краснодаре» претендента на золото. И именно в этом может быть преимущество команды Владимира Ивича.

Впрочем, кубанцам еще нужно доказать свои амбиции. В четырех турах у них был относительно простой календарь: встречи с «Пари НН», «Сочи» и «Оренбургом», а также матч с «Динамо», которое только привыкало к требованиям Марцела Лички. В Кубке, например, у «Краснодара» два поражения в двух встречах.

Кубанское пекло

«Локомотив» номинально свирепый соперник, лучшая команда весны и отличный индикатор определения истинной силы «быков». Но его нынешнее состояние точно не идеальное. В отличие от оппонентов, москвичи невнятно начали сезон, одержав всего одну победу в четырех турах. В последних матчах с ЦСКА и «Крыльями Советов» «Локо» выглядел заметно хуже соперников, поэтому приехал на юг совсем не в статусе фаворита.

Железнодорожники добирались до Краснодара родным транспортом: никаких перелетов до Сочи или Ставрополя с пересадкой на автобус — только классика, только поезд. Это позволило «Локо» провести предыгровую тренировку на Кубани и немного адаптироваться к местной жаре. Условия для футбола были невыносимыми — матч проходил вечером, но даже к этому моменту температура достигала 34 градусов тепла.

Промах Сперцяна с пенальти

Михаил Галактионов еще перед матчем с «Крыльями» серьезно перекроил состав, но это не помогло на сто процентов. Сказывалась нехватка Дзюбы — когда Артем играет, он в любом случае отвлекает на себя внимание защитников и выигрывает массу единоборств. Но к битве с «Краснодаром» форвард не выздоровел, так что тренерскому штабу опять пришлось что-то выдумывать: Глушенкова в нападении мы уже видели, но Рыбчинского в основе — пока еще нет. Как и Тикнизяна в запасе — до этого Наир всегда выходил на поле с первых минут.

«Локо» начал лучше. Во многом такой резвый старт напомнил дерби с ЦСКА, где красно-зеленые подобрались к голу даже ближе, чем сейчас. Причем позиционное нападение у гостей не получалось, зато контратаками они кололи «Краснодар» больно. Однако у «быков» имелись свои козыри: например, бесчисленные угловые Сперцяна или дальние удары Черникова. А еще — рывки Волкова за спину. Именно атакующий защитник «Краснодара» заработал пенальти в середине первого тайма.

Волкова снес Лантратов, причем голкипер «Локомотива» активно пытался доказать Евгению Кукуляку, что не фолил. Но ВАР не вмешался, и к мячу подошел Сперцян. До этого Эдуард всегда реализовывал 11-метровые в матчах за главную команду «Краснодара», хотя мазал за дубль. А тут — даже не попал в створ.

Гол Ахметова

Впрочем, полузащитника сборной Армении промах точно не выбил из колеи — Сперцян продолжал создавать моменты для своей команды как со стандартов, так и с игры. В одном из эпизодов Эдуард даже попытался забить прямым ударом с углового, но не попал.

А что же «Локо»? Гости подчеркнуто действовали вторым номером, а Баринов выдвигался вперед для того, чтобы Сперцяну и Черникову было труднее перемещать мяч из обороны в атаку. Частично это работало, только моменты у «Краснодара» все равно появлялись, а «Локо» создавал их с трудом.

Нельзя сказать, что гол в ворота Лантратова зрел, но кубанцы выглядели лучше, поэтому изменения в счете никого не удивили — сразу после перерыва черно-зеленые провели атаку, в конце которой голкипер «Локо», казалось, выручил одноклубников, но его подвели: Ненахов упустил Ахметова, и Ильзат сыграл на добивании.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253397&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новая шок-развязка

Жемалетдинов почти сразу же неплохо ударил из-за пределов штрафной, после чего у ворот Сафонова наступила тишина: в следующие полчаса «Локомотив» вообще не бил, хотя должен был отыгрываться. Вместо этого железнодорожники все больше позволяли хозяевам. Хотя, надо признать, что чудовищная кубанская жара влияла на обе команды, и даже привыкший к таким условиям «Краснодар» с трудом выдумывал идеи.

В таких случаях на помощь приходят стандарты, и Сперцян в одном из моментов вполне мог удвоить счет, но коронным ударом со штрафного лишь потревожил перекладину. Однако у «Локо» не было и этого. Только выход свежих Тикнизяна и Миранчука привел к неплохому эпизоду на 76-й минуте. Но это — единственное, что смог выжать «Локо» за основное время второго тайма.

Концовку «Краснодар» проводил, действуя по счету. Жара играла на руку хозяевам — это «Локомотиву» требовалось бежать вперед в надежде на отскок или чужую ошибку, а черно-зеленые просто терпели. И, возможно, поплатились за это.

В добавленное время уже не было речи ни о какой тактике: «Локо» перешел на навал и надеялся на хоть какую-то подачу стандарта и шальной гол. Так оно и вышло: Миранчуку удался прекрасный удар с лета, который принес вторую подряд ничью в добавленное время. И, как и в случае с предыдущим матчем против «Крыльев Советов», команда Галактионова совсем не наиграла на эти очки. Но все-таки взяла их, а заодно остановила «Краснодар» — кубанцы впервые не смогли победить в РПЛ.