«Ростов» Карпина опять раскромсали на выезде. 1:9 в двух матчах!

«Сочи» в новом сезоне РПЛ одержал победу в стартовом туре, а затем трижды проиграл. Команда Дмитрия Хохлова заждалась положительных результатов. «Ростов» же неплохо стартовал (если вычеркнуть унизительную встречу с «Крыльями» в гостях) и подходил фаворитом ко встрече с сочинцами. Южное дерби обещало быть жарким.

Матч и получился горячим. Не только из-за интриги, но и из-за погоды. Высокая температура + духота влияли на состояние игроков. В глаза бросалось и состояние газона на «Фиште». Оно не соответствовало уровню РПЛ. С критикой поля по ходу трансляции выступал и комментатор Константин Генич. Однако и «Ростов», и «Сочи» бодро начали встречу.

Особенно выделялись хозяева. Несколько подходов создал «Сочи» как с игры, так и со стандартов. А на 16-й минуте преимущество конвертировалось в забитый гол. Комбинацию разыграли хозяева: в финальной трети Тимофей Маргасов скинул на Мартина Крамарича, переправившего мяч в ворота. «Ростов» пребывал в нокдауне. Команда владела мячом (хотя по итогу преимущество в первом тайме минимально — 53% — 47%), но преимущества из этого не извлекала. «Ростов» даже не наносил удары по воротам. А в трансляцию попадали кадры, как ростовчане ругались между собой. Повлиял ли микроклимат в команде Карпина на итог встречи? Об этом мы вряд ли узнаем достоверно.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253395&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако уже через 12 минут после первого пропущенного гола «Ростов» вынимал мяч из ворот второй раз. Черногорский форвард «Сочи» Лука Джорджевич убежал от защиты гостей и отправил мяч мимо Песьякова бильярдным ударом. А «Ростов» совсем потух. В итоге за первый тайм команда нанесла всего один удар, в створ — 0. Что произошло с командой, ещё неделю назад легко раскатавшей «Рубин»? Учитывая, что «Сочи» после второго гола отошёл назад и не рвался в атаку.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253396&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй тайм начался так же, как заканчивался первый. «Ростов» безуспешно атаковал, «Сочи» грамотно оборонялся и сушил игру периодическим владением. И получал неплохие моменты. Хотя и у «Ростова» начало что-то получаться. Чаще всего гости угрожали воротам Николая Заболотного со стандартов. Но забивали исключительно сочинцы.

На 69-й минуте Крамарич получил пас верхом, пробежал около десяти метров с мячом и закинул «парашют» в сторону ворот Песьякова. Словенец оформил дубль, забив дезориентированному вратарю «Ростова» классный гол. А вопрос о победителе был снят. Слишком уверенно выглядел «Сочи», а ростовчане откровенно «поплыли».

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А ещё через несколько минут «Ростов» получил четвёртый гол в свои ворота. Отметился только вышедший на поле латераль Юрий Медведев.

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В 3-м туре «Ростов» уступил в гостях «Крыльям» со счётом 1:5. Теперь проиграл «Сочи». Общий счёт двух гостевых игр в РПЛ — 1:9. Что происходит с командой Карпина на выезде? Отметим, что и в Кубке ростовчане проиграли гостевой матч «Уралу» (0:1). Кажется, «Ростов» превращается в исключительно домашнюю команду.