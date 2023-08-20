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10:22 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» и «Зенит» сыграют в матче пятого тура РПЛ

Встреча пройдет в Москве на «Открытие Банк — Арене» и начнется в 19:30 мск.

Спартак
Зенит
Факел
Пари Нижний Новгород
Ахмат
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» в воскресенье сыграет против петербургского «Зенита» в матче пятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Москве на «Открытие Банк — Арене» и начнется в 19:30 мск.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 5, 20.08.2023, 19:30

Спартак-Зенит-

«Спартак» одержал три победы в четырех матчах на старте турнира и с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», который является действующим чемпионом России, пока идет восьмым, имея в активе 7 очков. В рамках РПЛ команды провели 58 встреч, 24 из которых выиграл «Зенит», 18 — «Спартак». Последний раз москвичи обыгрывали петербуржцев в матче чемпионата страны 22 ноября 2017 года, тогда красно-белые одержали домашнюю победу со счетом 3:1.

В прошлом сезоне именно в матче со «Спартаком» на своем поле «Зенит» (3:2) оформил чемпионство. Матч в Москве петербуржцы выиграли со счетом 2:1. Также в прошлом сезоне клубы дважды играли в Фонбет — Кубке России, дома «Спартак» победил со счетом 3:0, а в гостях уступил в серии пенальти. Кубковая встреча в Санкт-Петербурге запомнилась массовой дракой, по итогам которой главный судья матча показал шесть красных карточек.

У «Спартака» в матче против «Зенита» не сможет сыграть только португальский защитник Томаш Тавареш. Действующим чемпионам не помогут защитники Родригао и Дмитрий Чистяков, а также полузащитник Александр Мостовой.

«Матч будет эмоциональным»

Многие болельщики и эксперты ожидают от команд напряженной игры. Бывший футболист «Зенита», бронзовый чемпионат Европы 2008 Игорь Семшов в беседе с ТАСС отметил, что надеется увидеть не бойню, а интересную игру.

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«Безусловно, это эмоциональные матчи, вне зависимости от того, как команды выступили раньше, — сказал Семшов. — Команды думают только об одном матче, потому что слишком высоки ставки и цена этой игры. Не нужно забывать и интерес болельщиков, иногда говорят, что можно проиграть в любом матче, а в таких играх нужно обязательно победить, поэтому они стоят особняком. Я думаю, что однозначно эта игра будет эмоциональной, потому что командам нужно набирать очки».

«Хотелось бы не бойни, а достаточно интересной игры, где встречаются две команды, которые на данный момент являются флагманами российского футбола. Что будет по итогу — покажет игра, во всяком случае, они будут однозначно претендовать на медали. Конечно, на “Зените” сказался уход Малкома, нужно делать на командных действиях акцент, это основополагающее футбола, в этих командных действиях должны быть футболисты, которые могут взять на себя инициативу», — добавил собеседник агентства.

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов считает, что в матче не будет фаворита. «Сложности есть у обеих команд, — сказал Тихонов ТАСС. — Я считаю, что фаворита в этом матче нет, встречаются две равные команды. Возможно, исход матча зависит от того, кто окажется удачливее, главное, чтобы обошлось без судейских ошибок, чтобы такой матч стал украшением, чтобы был хороший и интересный футбол, чтобы остались впечатления от этой игры».

«Ахмат» проведет первый матч под руководством Ромащенко

В другом матче дня, который начнется в 17:30 мск, воронежский «Факел» примет «Пари Нижний Новгород». «Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, команда проиграла четыре матча из четырех. Нижегородцы идут на 11-й строчке, они набрали 4 очка. У хозяев не сыграет украинский защитник Игорь Калинин, у гостей проблем с травмированными и дисквалифицированными игроками нет.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 5, 20.08.2023, 17:30

Факел-Пари Нижний Новгород-

Завершит программу тура встреча в Грозном между местным «Ахматом» и «Оренбургом». «Ахмат», завершивший прошлый чемпионат России на пятом месте, сейчас занимает 13-ю позицию, набрав 3 очка на старте сезона. «Оренбург», занявший восьмое место в предыдущем розыгрыше турнира, идет на 15-й строчке (1 очко).

Руководство «Ахмата» отреагировало на неудачные результаты команды и отправило в отставку главного тренера Сергея Ташуева. Вместо него был назначен белорусский специалист Мирослав Ромащенко, который входил в тренерский штаб сборной России на чемпионате мира 2018 года.

«Переговоры проходили как обычно, ничего сложного, нашли взаимопонимание, быстро договорились. Естественно, заранее не готовились, не искали тренерский штаб. Задачи у нас всегда одни и те же, чтобы команда показывала хороший, зрелищный футбол, старалась выигрывать в каждом матче», — рассказал ТАСС генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 5, 20.08.2023, 20:00

Ахмат-Оренбург-

Обе команды выйдут на поле не в оптимальных составах. «Ахмату» не помогут боснийский защитник Милош Шатара, полузащитники Лечи Садулаев, Артем Швец и ивуариец Нене Гбамбле. У гостей из-за травм не сыграют защитник Андрей Малых, аргентинский полузащитник Томас Муро и нападающий Дмитрий Воробьев. Аргентинский нападающий Брайн Мансилья пропустит матч с «Ахматом» из-за дисквалификации. Матч между «Ахматом» и «Оренбургом» начнется в 20:00 мск.

Пятый тур РПЛ стартовал в пятницу, в этот день казанский «Рубин» победил самарские «Крылья Советов» (2:1). В субботу московское «Динамо» обыграло столичное ЦСКА (2:1), екатеринбургский «Урал» — калининградскую «Балтику» (1:0), «Сочи» разгромил «Ростов» (4:0), а «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» из Москвы (1:1).

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