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10:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Самые важные события субботы в РПЛ. Неожиданный лидер и фиаско Карпина

А «Локомотив» совершает чудо почти каждый тур. Опять спасся на последних минутах.

ЦСКА
Динамо
Урал
Балтика
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Источник: Чемпионат.com

В субботу, 19 августа, состоялись четыре игры 5-го тура РПЛ. В этих матчах было много интересного. Главные события дня — в нашем обзоре.

Гол и «привезённый» пенальти Заболотного в московском дерби

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 5, 19.08.2023, 15:00

Динамо2ЦСКА1

«Динамо» выиграло «братское» дерби у ЦСКА и обошло команду Владимира Федотова на одно очко. Героем и антигероем матча одновременно стал нападающий армейцев Заболотный. Уже на шестой минуте Антон вывел красно-синих вперёд — добил мяч после удара Мухина. После этого «Динамо» долго искало себя, но во втором тайме нашло. Нгамалё сравнял счёт, воспользовавшись грубейшей ошибкой Набабкина. Защитник, игравший в отсутствие Акинфеева с капитанской повязкой, «привёз» под прессингом. А за 10 минут до конца матча рука Заболотного остановила мяч в собственной штрафной — «Динамо» получило право на пенальти. Молодой Тороп почти отбил удар Смолова, однако голкиперу не повезло.

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«Пока ещё мы ощущаем некий дисбаланс в составе, — посетовал после поражения в дерби тренер ЦСКА Федотов. — По времени опаздываем залепливать дырки, плюс футболисты после тяжёлого сезона — не успели подлечиться. Конечно, это накладывает отпечаток. Но ни в одном матче не увидел равнодушных. Всегда вижу команду, которая желает побеждать».

«Урал» делит первое место в РПЛ

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 5, 19.08.2023, 17:30

Балтика0Урал1

Кто бы мог подумать перед стартом чемпионата России, что «Урал» после пяти туров будет делить по набранным очкам первое место? Но команда Виктора Гончаренко поражает! Уральцы празднуют четвёртую победу, пусть она получилась и не такой яркой, как предыдущая над «Спартаком».

Исход матча команд Гончаренко и Сергея Игнашевича решил один фол. Новичок «Балтики» Натан Гассама неаккуратно сыграл в своей штрафной — ударил ногой Каштанова. Нападающий «Урала» пострадал, однако не настолько сильно, чтобы не исполнить пенальти. Каштанов пробил с «точки» влево, голкипер «Балтики» Латышонок тоже прыгнул влево. Но каждый — от себя. Поэтому сейв не состоялся.

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«Нам было тяжело, “Балтика” хорошо действовала. После забитого мяча мы начали играть на удержание. Это движение вперёд — взять три очка при плохой игре», — признал, выиграв в Калининграде, Гончаренко.

Невероятный отскок «Локомотива» в матче с «Краснодаром»

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 5, 19.08.2023, 19:30

Краснодар1Локомотив1

«Краснодар» последним в РПЛ потерял очки. Хотя по игре точно не должен был отступаться в матче с «Локомотивом». Лидер упустил победу на 90+8-й минуте.

Удивительная команда у Михаила Галактионова в новом сезоне. С игрой большие проблемы, но уже в третий раз «Локомотив» спасается от поражения в концовке. Так было в домашних матчах с «Рубином» и «Крыльями Советов», так случилось и в Краснодаре. Во втором тайме до компенсированного времени «Локо» даже в створ ни разу не пробил. До этого железнодорожников простил Сперцян, не реализовавший пенальти в середине первого тайма, и не пожалел Ахметов — хавбек «быков» открыл счёт на 47-й минуте.

«Локомотиву» помог отыграться аут. Миранчука потерял на подборе Кордоба, и Антон нанёс прекрасный удар с лёта. Вот это попал полузащитник!

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«То, что сегодня исполнил Антон — это высочайший уровень исполнительского мастерства», — сказал счастливый Галактионов после матча.

Команду Карпина растоптали в Сочи

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 5, 19.08.2023, 20:00

Сочи4Ростов0

В выездных матчах «Ростов» в этом сезоне сам на себя не похож. Проиграл все три (с учётом Кубка России) с общим счётом 1:10. То ли проблема в психологии, то ли в чём-то другом, но так или иначе Валерию Карпину нужно-то с этим что-то делать.

В матче с «Сочи» ростовчане развалились за полчаса. Пропускали фактически каждые 15 минут. Хозяев вывел вперед новичок Крамарич, удачно вытянувший ногу после скидки во вратарскую. После этого словенец Крамарич ассистировал черногорцу Джорджевичу: Лука открылся за спины защитников и реализовал выход один на один. Во втором тайме Крамарич, превратившийся в кошмар для обороны «Ростова», оформил дубль: перекинул мяч через вышедшего из ворот Песьякова.

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А в концовке свой первый гол в РПЛ забил ещё один новичок южан — чех Медведев.

После игры лучший игрок матча Крамарич пытался что-то сказать на русском при помощи своего переводчика… защитника «Сочи» Ваньи Дркушича. Забавное интервью!

Автор: Анатолий Романов

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