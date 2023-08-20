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12:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Михаил Кержаков: Вендел извинился перед командой, мы закрыли вопрос как минимум до зимы

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал возвращение полузащитника Вендела в расположение клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Эта тема обсуждалась в команде на всех уровнях, в том числе с тренерским штабом и руководством клуба. В какой‑то момент Вендел перед одной из тренировок извинился перед командой, всё объяснил, и мы закрыли этот вопрос как минимум до зимы.

Досталось ли Венделу в тоннеле? Там всем достаётся — в нём, как и в бане, все равны (улыбается). Но вы же видите — Вендел после тоннеля живой, бегает, значит, всё в порядке», — сказал Кержаков в интервью «Матч ТВ».

Вендел вернулся в Россию только 25 июля. С окончания прошлого сезона игрок находился в Бразилии и пропустил все предсезонные сборы «Зенита», а также несколько официальных матчей сине-бело-голубых.

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