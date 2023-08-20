Матиас Норманн перешел в «Аль-Раед» из Саудовской Аравии
«Аль-Раед» объявил о переходе полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
Динамо
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«Аль-Раед» объявил о переходе полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
Объявление о подписании 27-летнего норвежца появилось в соцсетях саудовского клуба.
С сентября прошлого года Норманн на правах аренды из «Ростова» выступал за «Динамо». Он провел за бело-голубых 18 матчей, не отметившись результативными действиями.
9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивораров заявил, что Норманн покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов. Оба клуба планируют обратиться в суд.