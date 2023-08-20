«Спартак» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Свинов, Денисов, Дуарте, Джикия, Рябчук, Мартинс, Мозес, Игнатов, Медина, Промес, Соболев.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Эракович, Сантос, Фернандес, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги состоялась 7 мая 2023 года и закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:2.