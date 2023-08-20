Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Кадис
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
Оренбург
30
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Жирона
Хетафе
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако
Страсбур
20
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Спартак
Зенит
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Рома
Салернитана
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сассуоло
Аталанта
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Ланс
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:30
Бетис
Атлетико
Футбол. Зарубежный
18:30
Вест Хэм Юнайтед
Челси
31
Футбол. Зарубежный
18:30
Айнтрахт Ф
Дармштадт
10
Футбол. Первая лига
18:00
Ленинградец
Акрон
11
Футбол. Первая лига
18:00
Родина
Алания
12
Футбол. Премьер-лига
17:30
Факел
Пари Нижний Новгород
20
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
Динамо Мх
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Майнц
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Астон Вилла
Эвертон
40
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Брест
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Ницца
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Клермон Фут
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Лилль
Нант
20
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
Черноморец
00
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17:30
Факел
Пари Нижний Новгород
20
19.08
Сочи
Ростов
40
19.08
Краснодар
Локомотив
11
19.08
Балтика
Урал
01
19.08
Динамо
ЦСКА
21
18.08
Рубин
Крылья Советов
21
14.08
Пари Нижний Новгород
Ахмат
20
13.08
ЦСКА
Сочи
31
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Сегодня, 20 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Свинов, Денисов, Дуарте, Джикия, Рябчук, Мартинс, Мозес, Игнатов, Медина, Промес, Соболев.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Эракович, Сантос, Фернандес, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги состоялась 7 мая 2023 года и закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:2.

На данный момент «Зенит» располагается на седьмой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги с семью очками в четырёх матчах. В свою очередь, «Спартак» находится на пятой позиции с девятью очками в четырёх стартовых турах чемпионата.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина требует пожизненной дисквалификации саблистки Смирновой
«Ведёт себя как быдло». Дзюбу раскритиковали за общение с журналистами
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь