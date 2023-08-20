Ловчев: Ушел Захарян, и я пока не увидел, что «Динамо» стало слабее. Арсен в России деградировал

«Видна разница в работе Лички и Йокановича. Мы видели, во что превратилось “Динамо” за короткий период Йокановича — команда, по сути, доигрывала прошлый сезон. Сейчас видно, что за короткое межсезонье Личка подтянул физподготовку, поменял игру в целом — появилась агрессия, стремление доигрывать до конца. Очень повзрослел Тюкавин, который стал играть гораздо более серьезную роль. Он теперь один из лидеров команды, все время нацелен на гол.



По Заболотному, который и забил, и потом сделал пенальти в свои ворота. К сожалению, вот так и будет. Антон старается, он всегда отдается игре, но такие моменты будут постоянно в силу ограниченности мастерства.



По “Динамо” еще момент. Ушел Захарян, и я пока не увидел, что команда стала слабее. Арсен для нас был заметным игроком, но в первый свой сезон, при Шварце. Тогда была молодая растущая команда — он, Тюкавин, Фомин, Шиманьски. А потом, допустим, Тюкавин вырос, а Арсен деградировал. Есть талант, но этого мало — мы это увидели в прошлом сезоне. О том, какой Захарян игрок в очень сильно конкурентной среде, увидим в Испании. В России же оказалось, что Арсен сильно заскучал», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.