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19:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Факел» одержал первую победу в сезоне РПЛ

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Воронежский «Факел» одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу.

Факел
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая прошла в воскресенье в Воронеже, закончилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Голы в составе «Факела» забили Евгений Марков (75-я минута) и Александр Долгов (90+2). Гости с 55-й минуты играли в меньшинстве после удаления Виктора Александрова за две желтые карточки.

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«Факел» одержал первую победу в сезоне в РПЛ и с тремя очками поднялся на предпоследнее место в турнирной таблице, «Нижний Новгород» (4 очка) располагается на 12-й позиции. В следующем туре воронежская команда 25 августа примет «Краснодар», а нижегородцы днем позже на своем поле сыграют с «Ростовом».

Факел
2:0
Первый тайм: 0:0
Пари Нижний Новгород
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