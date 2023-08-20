«Факел» одержал первую победу в сезоне РПЛ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Воронеже, закончилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Голы в составе «Факела» забили Евгений Марков (75-я минута) и Александр Долгов (90+2). Гости с 55-й минуты играли в меньшинстве после удаления Виктора Александрова за две желтые карточки.

«Факел» одержал первую победу в сезоне в РПЛ и с тремя очками поднялся на предпоследнее место в турнирной таблице, «Нижний Новгород» (4 очка) располагается на 12-й позиции. В следующем туре воронежская команда 25 августа примет «Краснодар», а нижегородцы днем позже на своем поле сыграют с «Ростовом».