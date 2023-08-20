«Зенит» победил «Спартак» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 3:1 обыграл московский «Спартак» в гостевом матче Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Открытие банк — Арена».

Голы в составе победителей забили Вендел (73-я минута) и Матео Кассьерра (90+4). На 32-й минуте защитник «Спартака» Георгий Джикия отправил мяч в свои ворота. У проигравших гол забил Александр Соболев (81, с пенальти).