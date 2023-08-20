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21:37 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» победил «Спартак» в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 3:1 обыграл московский «Спартак» в гостевом матче Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Открытие банк — Арена».

Во время загрузки произошла ошибка.

Голы в составе победителей забили Вендел (73-я минута) и Матео Кассьерра (90+4). На 32-й минуте защитник «Спартака» Георгий Джикия отправил мяч в свои ворота. У проигравших гол забил Александр Соболев (81, с пенальти).

Спартак
1:3
Первый тайм: 0:1
Зенит
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