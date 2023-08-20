«Ахмат» разгромил «Оренбург» в первом матче под руководством Ромащенко
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» разгромил «Оренбург» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» разгромил «Оренбург» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Грозном завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Голы забили Артем Тимофеев (9-я минута), Бернард Бериша (24), Владимир Ильин (35) и Владислав Камилов (87).
Для «Ахмата» этот матч стал первым под руководством Мирослава Ромащенко, который возглавил команду в пятницу. Ранее Ромащенко был ассистентом в штабе бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова. Вместе специалисты уже работали в «Ахмате» в период с 2011 по 2013 год.
Грозненцы по итогам пяти туров набрали 6 очков и занимают девятое место в таблице. «Оренбург» (1 очко) идет на последнем, 16-м месте.
В следующем туре «Ахмат» 26 августа сыграет в гостях с московским «Спартаком», команда Иржи Ярошика днем ранее примет ЦСКА.