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22:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ахмат» разгромил «Оренбург» в первом матче под руководством Ромащенко

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» разгромил «Оренбург» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ахмат
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Грозном завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Голы забили Артем Тимофеев (9-я минута), Бернард Бериша (24), Владимир Ильин (35) и Владислав Камилов (87).

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Ахмата» этот матч стал первым под руководством Мирослава Ромащенко, который возглавил команду в пятницу. Ранее Ромащенко был ассистентом в штабе бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова. Вместе специалисты уже работали в «Ахмате» в период с 2011 по 2013 год.

Грозненцы по итогам пяти туров набрали 6 очков и занимают девятое место в таблице. «Оренбург» (1 очко) идет на последнем, 16-м месте.

В следующем туре «Ахмат» 26 августа сыграет в гостях с московским «Спартаком», команда Иржи Ярошика днем ранее примет ЦСКА.

Ахмат
4:0
Первый тайм: 3:0
Оренбург
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