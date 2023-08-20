«Ахмат» разгромил «Оренбург» в первом матче под руководством Ромащенко

Для «Ахмата» этот матч стал первым под руководством Мирослава Ромащенко, который возглавил команду в пятницу. Ранее Ромащенко был ассистентом в штабе бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова. Вместе специалисты уже работали в «Ахмате» в период с 2011 по 2013 год.