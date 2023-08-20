Мостовой: «Спартак» должен был давать бой «Зениту»

«Я думал: когда, как не сегодня, “Спартаку” дома дать бой “Зениту”. Тем более петербуржцы на старте сезона выглядели невнятно. Было неясно, что вообще происходит в команде, кто уходит, а кто нет. Но в итоге петербуржцы полностью контролировали ход игры. Вендел, будущее которого как раз находилось под вопросом, вернулся и опять стал лучшим. Бразилец оформил дубль и сделал матч. “Спартак” во втором тайме вроде бы начал поддавливать, но не сказать что создал много моментов. Я ещё в начале сезона говорил, что действующих чемпионов может затрясти после отъезда Малкома. Однако они постепенно набирают ход. Всё равно состав у них очень сильный по меркам РПЛ. В любом случае “Спартак” должен был давать бой “Зениту”. Но кто знал, что выйдет Вендел и забьёт два», — заявил Мостовой RT.