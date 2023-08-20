Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Атлетико
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Ренн
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лечче
Лацио
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Ювентус
03
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Кадис
20
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Оренбург
40
Футбол. Зарубежный
20:00
Жирона
Хетафе
30
Футбол. Зарубежный
20:00
Монако
Страсбур
30
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
Зенит
13
Футбол. Зарубежный
19:30
Рома
Салернитана
22
Футбол. Зарубежный
19:30
Сассуоло
Аталанта
02
Футбол. Зарубежный
18:30
Вест Хэм Юнайтед
Челси
31
Футбол. Зарубежный
18:30
Айнтрахт Ф
Дармштадт
10
Футбол. Первая лига
18:00
Ленинградец
Акрон
11
Футбол. Первая лига
18:00
Родина
Алания
12
Футбол. Премьер-лига
17:30
Факел
Пари Нижний Новгород
20
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
Динамо Мх
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Майнц
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Астон Вилла
Эвертон
40
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Брест
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Ницца
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Клермон Фут
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Лилль
Нант
20
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
Черноморец
00
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20:00
Ахмат
Оренбург
40
19:30
Спартак
Зенит
13
17:30
Факел
Пари Нижний Новгород
20
19.08
Сочи
Ростов
40
19.08
Краснодар
Локомотив
11
19.08
Балтика
Урал
01
19.08
Динамо
ЦСКА
21
18.08
Рубин
Крылья Советов
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:45 (мск), источник: RT на русском

Мостовой: «Спартак» должен был давать бой «Зениту»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итог матча пятого тура РПЛ с участием «Спартака» и «Зенита».

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я думал: когда, как не сегодня, “Спартаку” дома дать бой “Зениту”. Тем более петербуржцы на старте сезона выглядели невнятно. Было неясно, что вообще происходит в команде, кто уходит, а кто нет. Но в итоге петербуржцы полностью контролировали ход игры. Вендел, будущее которого как раз находилось под вопросом, вернулся и опять стал лучшим. Бразилец оформил дубль и сделал матч. “Спартак” во втором тайме вроде бы начал поддавливать, но не сказать что создал много моментов. Я ещё в начале сезона говорил, что действующих чемпионов может затрясти после отъезда Малкома. Однако они постепенно набирают ход. Всё равно состав у них очень сильный по меркам РПЛ. В любом случае “Спартак” должен был давать бой “Зениту”. Но кто знал, что выйдет Вендел и забьёт два», — заявил Мостовой RT.

Спартак
1:3
Первый тайм: 0:1
Зенит
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Менее чем за час: средства ПВО сбили три украинских БПЛА самолётного типа...
Путин назвал уникальным явлением фестиваль университетского спорта на Урале
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь