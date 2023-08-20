Соболев назвал безвольной игру «Спартака» в матче с «Зенитом»

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» в матче пятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» продемонстрировал безвольную игру, команде необходимо серьезно поговорить на тему недопустимости повторения подобных ошибок. Об этом журналистам заявил заявил нападающий красно-белых Александр Соболев.

Воскресная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253416&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Все по делу, сегодня “Зенит” был сильнее, — сказал Соболев. — Что случилось? Возможно, до конца не поверили в себя. Первый тайм был отвратительным во всех смыслах. Во втором стало получше, но все равно пропустили два мяча».

«Спартак» всегда должен бороться за титулы, но проигрывает безвольно, без желания «Зениту» со счетом 1:3. Так дома играть недопустимо, тем более с «Зенитом». После поражения в таких матчах нужно действительно серьезно поговорить со всеми: с тренерским штабом, с футболистами, потому что все должны понимать, что, играя за «Спартак», нужно отдаваться на поле полностью", — добавил форвард.