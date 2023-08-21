«Это убило игру “Спартака”. Абаскаль прав, предъявляя претензии Карасеву после “Зенита”?

«Спартак» по делу проиграл «Зениту». Получился матч, когда большинство после него говорит о футболе — классном (в исполнении «Зенита») и плохом («Спартака»). Счёт тоже показательный, 1:3 — тут не будешь выискивать судейские скандалы. Да и вообще, хозяева только с пенальти и забили. Но о судействе всё-таки вспомнили — и не кто-то, а Гильермо Абаскаль.

На результат повлияла травма Мозеса, а ещё позорное решение Карасёва показать жёлтую карточку Игнатову на девятой минуте. Что это такое? У нас были моменты, мы атаковали, но он показывает эту карту. Это убило игру, убило игрока, потому что больше Игнатов не мог идти в прессинг. Что это такое?

Фол Игнатова действительно был на чужой половине поля, когда недалеко от штрафной «Зенита» он зарядил по ноге Венделу. Заслуживало ли наказание карточки — это вопрос для эксперта, экс-арбитра Игоря Федотова. Вот его оценка эпизода: «Карточка от Карасёва была неожиданной. Её можно объяснить, сбил игрока, который убегал. Нельзя сказать, что она неправильная, но я не ожидал, что он покажет её так рано. Он в начале первого тайма вообще был неуверенный, потом в середине… Он действительно показал её рано, в таких играх не дают такие карточки, затягивают как можно дольше. Но, конечно, Игнатов и после этого хватал соперников руками, не надо привязывать игру “Спартака” к этой карточке. Но, думаю, Карасёв и сам понял, что зря это сделал».