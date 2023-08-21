Джикия прокомментировал безвыигрышную серию «Спартака» в матчах РПЛ против «Зенита»

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» не может победить «Зенит» в чемпионате России по футболу на протяжении шести лет из-за ряда факторов. Такое мнение журналистам высказал капитан красно-белых Георгий Джикия.

В воскресенье «Спартак» на своем поле уступил «Зениту» со счетом 1:3 в пятом туре Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Согласен, что есть факторы, которые не позволяют нам долгое время победить “Зенит”, но все профессионалы и все прекрасно понимают, что жизнь на этом не заканчивается — есть и другие команды в чемпионате, против которых можно играть. Сегодня был пятый тур, впереди весь чемпионат. У нас еще будет игра с “Зенитом”, в которой можно будет добиться лучшего результата», — сказал Джикия.

«У наших футболистов тоже хороший уровень, у нас есть новички, которые к нам присоединились, есть еще один новичок, который присоединится после этой игры. Так что все еще впереди», — добавил он.