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10:34 (мск), источник: ТАСС

Джикия прокомментировал безвыигрышную серию «Спартака» в матчах РПЛ против «Зенита»

В последний раз красно-белые смогли одолеть петербургскую команду в национальном первенстве в 2017 году.

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» не может победить «Зенит» в чемпионате России по футболу на протяжении шести лет из-за ряда факторов. Такое мнение журналистам высказал капитан красно-белых Георгий Джикия.

В воскресенье «Спартак» на своем поле уступил «Зениту» со счетом 1:3 в пятом туре Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Согласен, что есть факторы, которые не позволяют нам долгое время победить “Зенит”, но все профессионалы и все прекрасно понимают, что жизнь на этом не заканчивается — есть и другие команды в чемпионате, против которых можно играть. Сегодня был пятый тур, впереди весь чемпионат. У нас еще будет игра с “Зенитом”, в которой можно будет добиться лучшего результата», — сказал Джикия.

«У наших футболистов тоже хороший уровень, у нас есть новички, которые к нам присоединились, есть еще один новичок, который присоединится после этой игры. Так что все еще впереди», — добавил он.

«Спартак» не может победить «Зенит» в чемпионате России на протяжении 11 матчей. В последний раз красно-белые смогли одолеть петербургскую команду в национальном первенстве 27 ноября 2017 года (3:1).

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1:3
Первый тайм: 0:1
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