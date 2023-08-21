Президент РФС оценил сохранение представительства России в УЕФА

«Безусловно, это важно для нас. Мы рады, что нам удалось сохранить наше представительство в комитетах и органах УЕФА», — заявил Дюков, добавив, что не следит за критикой со стороны Украины по этому поводу.

1 августа стало известно, что места в административных органах УЕФА на период с 2023 по 2027 год заняли 15 представителей России. В ответ на это Украинская ассоциация футбола (УАФ) предложила отстранить россиян от работы, чтобы «придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА».