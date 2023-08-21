Текущие события
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Арсенал
Футбол. Первая лига
19:24
Торпедо
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:00
Алавес
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:30
Гранада
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
20.08
Бетис
Атлетико
00
Футбол. Зарубежный
20.08
Ланс
Ренн
11
Футбол. Зарубежный
20.08
Лечче
Лацио
21
Футбол. Зарубежный
20.08
Удинезе
Ювентус
03
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20.08
Ахмат
Оренбург
40
20.08
Спартак
Зенит
13
20.08
Факел
Пари Нижний Новгород
20
19.08
Сочи
Ростов
40
19.08
Краснодар
Локомотив
11
19.08
Балтика
Урал
01
19.08
Динамо
ЦСКА
21
18.08
Рубин
Крылья Советов
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Самые важные события воскресенья в РПЛ. Кризис «Спартака» и шикарный камбэк Ромащенко

Вендел снова зажигает за «Зенит», а Евсеев выиграл битву аутсайдеров.

Спартак
Зенит
Ахмат
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

В воскресенье, 20 августа, тремя играми завершился 5-й тур РПЛ. Главным событием стало «дерби двух столиц» в Москве — противостояние «Спартака» с «Зенитом». О самом интересном из этого и других матчей дня рассказываем в нашем традиционном обзоре.

«Зенит» показал «Спартаку» чемпионский футбол

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 5, 20.08.2023, 19:30

Спартак1Зенит3

Впервые за долгое время «Спартак» подходил к матчу с «Зенитом» если не фаворитом, то, по крайней мере, с не меньшими шансами на победу. Давно такого не было, чтобы перед очной встречей красно-белые опережали в таблице РПЛ сине-бело-голубых. Если бы команда Гильермо Абаскаля переиграла команду Сергея Семака, то для многих превратилась бы в главного претендента на золотые медали.

Однако чемпионский футбол в матче «Спартак» — «Зенит» показали не хозяева, а гости. Довольно неожиданно, учитывая, как петербуржцы провели начало сезона. В первом тайме команда Семака, за исключением дебюта игры, успешно выходила из-под давления соперника и заставляла красно-белых ошибаться своим прессингом. Сине-бело-голубые создали несколько голевых моментов, а Вендел забил при помощи рикошета от Джикии. Поразительно, но бразилец, не прошедший «предсезонку» с «Зенитом», стал звездой этой встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме, когда команда Семака играла уже больше на удержание счёта, Вендел оформил дубль. Хавбек реализовал блестящую проникающую передачу Клаудиньо. Бразильцы продолжают зажигать в «Зените», несмотря на уход Малкома.

Интригу на концовку сохранил пенальти в ворота «Зенита». Барриос в своей штрафной в единоборстве с Соболевым коснулся рукой мяча, которого даже не видел. Как раз Соболев и реализовал 11-метровый. Но в компенсированное время трио запасных «Зенита» Сутормин, Ерохин и Кассьерра соорудило третий гол петербуржцев, разыграв комбинацию после аута. Чемпион обошёл «Спартак» в таблице на очко.

Как ни странно, Абаскаль по окончании матча предъявил за поражение судье Карасёву.

«На результат повлияла травма Мозеса, а ещё позорное решение Карасёва показать жёлтую карточку Игнатову на девятой минуте. Что это такое? У нас были моменты, мы атаковали, но он показывает эту карточку. Это убило игру, убило игрока, потому что больше Игнатов не мог идти в прессинг. Что это такое?» — заявил испанский тренер «Спартака».

Соболев, в свою очередь, остался недоволен настроем команды на «дерби двух столиц». Нападающий произнёс жёсткие слова:

«Мы играем в “Спартаке”, поэтому ожидания всегда должны быть самые высокие. “Спартак” всегда должен бороться за титулы. Когда команда вот так играет и проигрывает дома “Зениту” со счётом 1:3 безвольно и без желания… Так дома играть нельзя, тем более с “Зенитом”. Когда проигрываешь такие матчи, то нужно серьёзно поговорить со всеми: и с тренерским штабом, и с футболистами. Каждый должен понимать, в какой команде он находится».

Евсеев набрал первые очки в чемпионате

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 5, 20.08.2023, 17:30

Факел2Пари Нижний Новгород0

После четырёх туров команда Вадима Евсеева оставалась единственной в РПЛ без очков. Но в воскресенье Воронеж дождался первой победы «Факела». Можно сказать, хозяева вымучили её в матче с «Пари НН», так как едва не отдали выигрыш в большинстве.

Футбола во встрече команд Евсеева и Сергея Юрана было мало, но страсти — много. «Факел», как и всегда на своём непростом газоне, навязывал сопернику борьбу на каждом участке поля, много забрасывал мяч в чужую штрафную и бил при первой возможности. Тем не менее нижегородцы продержались 74 минуты, а увезти ничью из Воронежа им помешала красная карточка Александрова. Глупое удаление заработал молодой защитник. Первое предупреждение он вообще получил за то, что, находясь за пределами поля, выбил мяч у запасного «Пари НН». Второе — за грубоватый фол.

Вдесятером «Пари НН» не устоял — «Факел» дожал соперника благодаря вышедшим на замены форвардам Маркову и Долгову. Первый забил типичный для себя гол ударом головой. Второй реализовал выход один на один в компенсированное время. При этом воронежцы могли пропустить при счёте 1:0. Это был бы большой конфуз!

Во время загрузки произошла ошибка.

Ромащенко дебютировал с разгрома

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 5, 20.08.2023, 20:00

Ахмат4Оренбург0

У Мирослава Ромащенко идеальный дебют в роли главного тренера «Ахмата»! В первом матче под руководством бывшего ассистента Станислава Черчесова (они работали вместе и в Грозном) команда разорвала дома «Оренбург». После такого разгрома в оренбургском клубе, возможно, задумаются, о будущем Иржи Ярошика — пока у чеха не идёт в РПЛ.

«Ахмат» сделал результат фактически за полчаса, забив три гола. Счёт уже на девятой минуте был открыт после удачного стандарта — центрхав Тимофеев оказался самым ловким на добивании. После этого гол-красавец забил вингер хозяев Бериша. Вот такие «ножницы» есть в хозяйстве у косовара.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автором третьего гола «Ахмата» стал Ильин. Бериша разогнал атаку, а нападающий принял его передачу, протащил мяч до штрафной и точно пробил низом. Завершил же разгром «Оренбурга» новичок южан Камило. Бразилец отличился в своём втором матче в РПЛ. Камило совершил впечатляющий рывок в штрафную и замкнул прострел.

«За полтора дня мы постарались донести тактические моменты, которые сегодня удавались где-то лучше, где-то хуже, но нужно поблагодарить игроков за то, что услышали», — сказал Ромащенко, комментируя свою первую победу после возвращения в «Ахмат».

Анатолий Романов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина требует пожизненной дисквалификации саблистки Смирновой
«Ведёт себя как быдло». Дзюбу раскритиковали за общение с журналистами
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь