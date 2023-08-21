«Абаскаль полностью опозорился». Экс-футболист «Спартака» жестко раскритиковал тренера после поражения от «Зенита»

В воскресенье, 20 августа, «Спартак» потерпел домашнее поражение от «Зенита» со счетом 1:3 в матче 5-го тура РПЛ. Многие болельщики и эксперты остались удивлены составом, который Абаскаль выпустил на столь важную игру.

«Он оправдывает свои трансферы! Дуарте купил, Медину купил — ему их надо ставить. Поставил и полностью опозорился, первый тайм вообще провалил. Ни с составом, ни с чем не угадал. Прыгал там как этот… болельщиков заводил», — раскритиковал главного тренера «Спартака» Быстров в эфире «Матч ТВ».