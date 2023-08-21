Стало известно, сколько «Динамо» заработало на Захаряне
Член совдира «Динамо» Степашин рассказал, сколько клуб заработал на продаже Захаряна.
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Член совдира «Динамо» Степашин рассказал, сколько клуб заработал на продаже Захаряна.
Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин высказался о сумме трансфера Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Это правда, что за Захаряна заплатили € 12 млн. Он столько и стоит на самом деле. Хороший футболист, много было команд, которые готовы были его пригласить в Европу», — процитировал Степашина «КП Спорт».
Напомним, что 19 августа Арсен Захарян стал игроком «Реала Сосьедад».