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11:29 (мск), источник: Московский комсомолец

Стало известно, сколько «Динамо» заработало на Захаряне

Член совдира «Динамо» Степашин рассказал, сколько клуб заработал на продаже Захаряна.

Динамо
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Источник: Московский комсомолец

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин высказался о сумме трансфера Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Это правда, что за Захаряна заплатили € 12 млн. Он столько и стоит на самом деле. Хороший футболист, много было команд, которые готовы были его пригласить в Европу», — процитировал Степашина «КП Спорт».

Напомним, что 19 августа Арсен Захарян стал игроком «Реала Сосьедад».

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