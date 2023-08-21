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17:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легионер простился с ЦСКА после новости о переходе

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Казахстанский футболист Бахтиёр Зайнутдинов попрощался с московским ЦСКА и его болельщиками после перехода в стамбульский «Бешикташ».

ЦСКА
Бешикташ
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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье 25-летний полузащитник официально стал игроком турецкой команды. Он подписал контракт до лета 2027 года.

«Дорогие болельщики! Пришло время прощаться. Хочу поблагодарить всех: руководство клуба, тренерский штаб, команду, врачей, массажистов, администраторов и всех сотрудников ПФК ЦСКА. Я был счастлив в этом великом клубе, провел тут замечательные три года! Огромное спасибо нашим болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался отплатить за вашу веру в меня и никогда не был равнодушен на поле. Я очень горд, что побывал в таком клубе, как ПФК ЦСКА — о таком я даже и не мог мечтать в детстве. Но настала пора двигаться дальше. Спасибо клубу, что пошел мне навстречу и дал мне возможность осуществить мечту и попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. И помните, вы лучшие болельщики в мире!» — приводит слова Зайнутдинова официальный сайт ЦСКА.

Зайнутдинов выступал за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провел пять матчей, забил один мяч. С 2018 года вызывается в сборную Казахстана, за которую сыграл в 30 матчах.

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