Легионер простился с ЦСКА после новости о переходе

«Дорогие болельщики! Пришло время прощаться. Хочу поблагодарить всех: руководство клуба, тренерский штаб, команду, врачей, массажистов, администраторов и всех сотрудников ПФК ЦСКА. Я был счастлив в этом великом клубе, провел тут замечательные три года! Огромное спасибо нашим болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался отплатить за вашу веру в меня и никогда не был равнодушен на поле. Я очень горд, что побывал в таком клубе, как ПФК ЦСКА — о таком я даже и не мог мечтать в детстве. Но настала пора двигаться дальше. Спасибо клубу, что пошел мне навстречу и дал мне возможность осуществить мечту и попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. И помните, вы лучшие болельщики в мире!» — приводит слова Зайнутдинова официальный сайт ЦСКА.