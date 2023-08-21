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21:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Арбитр Федотов: «Спартак» из-за жёлтой Игнатову, что ли, три гола пропустил?

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов высказался о жёлтой карточке полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова, которую тот получил в центральной игре 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

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Источник: Чемпионат.com

Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым.

«Абаскаль сказал, что Карасёв неправильно показал жёлтую Игнатову на 10-й минуте. Из-за этого, что ли, “Спартак” пропустил три гола? Пускай тренер разбирается со своей командой. В этом году никто не будет, как в прошлом, собираться с представителями “Спартака” и что-то им объяснять.

Да, жёлтая Игнатову вываливается из общей картины, потому что она была показана рано. И такие моменты не нужны, Карасёв и сам это наверняка понял потом. Но я могу спокойно объяснить, почему это карточка. Игрок “Спартака”, не пытаясь сыграть в мяч, ударил в колено футболиста “Зенита”. Это грубая игра», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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