Арбитр Федотов: «Спартак» из-за жёлтой Игнатову, что ли, три гола пропустил?

«Абаскаль сказал, что Карасёв неправильно показал жёлтую Игнатову на 10-й минуте. Из-за этого, что ли, “Спартак” пропустил три гола? Пускай тренер разбирается со своей командой. В этом году никто не будет, как в прошлом, собираться с представителями “Спартака” и что-то им объяснять.



Да, жёлтая Игнатову вываливается из общей картины, потому что она была показана рано. И такие моменты не нужны, Карасёв и сам это наверняка понял потом. Но я могу спокойно объяснить, почему это карточка. Игрок “Спартака”, не пытаясь сыграть в мяч, ударил в колено футболиста “Зенита”. Это грубая игра», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.