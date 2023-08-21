Божович: «“Спартак” не будет бороться за чемпионство, а “Динамо” проклял тренер»

«Каждый год “Спартак” говорит, что будет бороться за чемпионство, но в итоге они ничего не добиваются. В этом году займут место от третьего по шестое, за чемпионство они не будут бороться. Я думаю, “Зенит” без Малкома вновь станет чемпионом, они привыкли побеждать.



Я очень надеюсь, что “Динамо” наконец-то сможет выстрелить и будет биться за титул, но тоже сомневаюсь. Их проклял тренер, который выиграл еврокубок много лет назад. Они убрали этого тренера и тот сказал, что “Динамо” никогда не выиграет. Что сделало “Динамо” для победы с начала российского чемпионата?» — цитирует Божовича Metaratings.ru.