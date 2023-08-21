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21 августа, источник: Sport24

Божович: «“Спартак” не будет бороться за чемпионство, а “Динамо” проклял тренер»

Бывший тренер московского «Динамо» Миодраг Божович поделился ожиданиями от чемпионской гонки РПО.

Динамо
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Источник: Sport24

«Каждый год “Спартак” говорит, что будет бороться за чемпионство, но в итоге они ничего не добиваются. В этом году займут место от третьего по шестое, за чемпионство они не будут бороться. Я думаю, “Зенит” без Малкома вновь станет чемпионом, они привыкли побеждать.

Я очень надеюсь, что “Динамо” наконец-то сможет выстрелить и будет биться за титул, но тоже сомневаюсь. Их проклял тренер, который выиграл еврокубок много лет назад. Они убрали этого тренера и тот сказал, что “Динамо” никогда не выиграет. Что сделало “Динамо” для победы с начала российского чемпионата?» — цитирует Божовича Metaratings.ru.

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