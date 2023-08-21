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21 августа, источник: Чемпионат.com

ЦСКА объявил о подписании чилийского форварда Давилы

Нападающий мексиканского «Леона» Виктор Давила перешёл в ЦСКА.

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Источник: ФК ЦСКА

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Соглашение с чилийским игроком рассчитано на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что ЦСКА предложил мексиканскому клубу компенсацию за переход чилийского форварда в размере $ 3,5 млн плюс бонусы. Общая сумма, предложенная армейцами за Давилу, составляет $ 4 млн.

Виктор Давила выступал за «Леон» с января 2021 года. Ранее чилиец представлял клуб «Пачука». Примерная стоимость 25-летнего универсального игрока линии атаки, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, — € 5,5 млн. В прошлом сезоне 25-летний Давила провёл 40 матчей, забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.

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