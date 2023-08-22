Секс-скандалы и исторические рекорды: что натворил Дзюба к 35 годам

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Формула суперсилы Дзюбы

Суперсила Дзюбы как футболиста — это способность подпитываться энергией от ненависти и закрывать рот критикам на поле.

По этой причине спокойным периодом карьеры спортсмена можно назвать только один — от поступления в школу «Спартака» в восьмилетнем возрасте до попадания в первую команду красно-белых в 18 лет. Все, что происходило дальше, — это синусоида с резкими зигзагами по схеме «проблемы — критика/обида Дзюбы — резкий взлет», которая повторяется снова и снова. Опираясь на нее, можно описать всю биографию самого неоднозначного футболиста в истории России.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252142&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Скандал № 1. Обвинения в краже у Быстрова и ссора с Карпиным

Дзюба был спартаковцем с детства и, по собственному признанию, целый год уговаривал отца отдать его именно в футбольную школу красно-белых, много читал о легендах клуба и регулярно посещал матчи команды.

«Отчетливо помню, как “Реал” в 1998 году в “Лужниках” обыграли — 2:1. Мощнейшее впечатление, как Илья Цымбаларь со штрафного забил. Мне тогда 10 лет было. В школе спартаковской к тому времени уже занимался, но первое осознанное воспоминание — именно от того матча», — рассказывал Дзюба в интервью «Спорт-экспрессу».

В 18 лет сбылась мечта 197-сантиметрового нападающего: он дебютировал за главную команду «Спартака» благодаря доверию тренера Владимира Федотова.

Однако количеством забитых мячей юный Дзюба не поражал и играл, скорее, на среднем уровне. Вскоре Федотова сменили — сначала Станислав Черчесов, а затем Валерий Карпин.

При них нападающий стал гораздо реже появляться на поле — и тут произошел первый кризис и первый скандал в его карьере.

Известный полузащитник Владимир Быстров обвинил юного одноклубника в краже 23 тысяч рублей из своей куртки в раздевалке. Дзюба отрицал все обвинения и заявлял, что его «подставили», но вскоре был отправлен в Сибирь — в аренду в клуб «Томь».

Карпин тогда подчеркнул, что решение о «ссылке» нападающего приняли сами футболисты, с которыми у Дзюбы произошел конфликт.

После этого отношения между спортсменом и тренером испортились. Разозленный Дзюба наколотил 14 голов за 35 матчей во втором сезоне за новую команду и заслужил возвращение в «Спартак» по спортивному принципу.

Это был первый виток цикла «проблемы — критика/обида Дзюбы — резкий взлет».

Скандал № 2. Ссора с «тренеришкой Эмери»

Первое возвращение Дзюбы в «Спартак» (сезон-2011/12) началось триумфально: он забил и отдал голевую передачу в противостоянии со швейцарским «Базелем» в Лиге Европы и помог команде пробиться в ¼ финала, где также отметился голом в ворота португальского «Порту».

В чемпионате России Дзюба даже выходил с капитанской повязкой на матч против «Зенита» (3:2).

Но в сезоне-2012/13 начались проблемы. На пост главного тренера пришел испанец Унаи Эмери, а Дзюбу настиг кризис — он мало забивал, а его место на поле занял нигериец Эммануэль Эменике.

Российский нападающий был крайне недоволен своим положением и, когда «Спартак» разгромно проиграл в дерби «Динамо» (1:5), публично оскорбил Эмери, назвав его «тренеришкой».

В тот же день испанец был уволен, а главным тренером снова стал Карпин, с которым у Дзюбы сохранились напряженные отношения со времен «ссылки» в «Томь». Неудивительно, что в конце того сезона он снова ушел в аренду — на этот раз в «Ростов».

Разозлившись на ситуацию, нападающий прекрасно проявил себя на новом месте: взял свой первый клубный трофей — Кубок России в сезоне-2013/14. Кроме того, в чемпионате России он забил 17 голов и снова заслужил возвращение в «Спартак».

Так закончился второй виток цикла «проблемы — критика/обида Дзюбы — резкий взлет».

Скандал № 3. Переход в «Зенит» и измена супруге

Второе пришествие Дзюбы в «Спартак» началось успешно: он оформил три дубля за первые пять матчей в чемпионате России сезона-2014/15. Однако затем снова начался спад: нападающий не смог забить в девяти матчах подряд.

Кроме того, серьезно забуксовали переговоры о продлении контракта со «Спартаком», который истекал в конце сезона, из-за чего нападающий мог бесплатно уйти в другую команду и получить там огромные подъемные и высокую зарплату.

Дзюба хотел приступить к переговорам только зимой, а владелец клуба Леонид Федун, по словам футболиста, настаивал на немедленном продлении в начале сезона. Нападающий отказался, за что был отправлен в запас (по его версии).

Федун отмечал, что сделал Дзюбе несколько предложений о продлении контракта на четыре года с зарплатой около €1,5 млн (постепенно она поднялась почти до €3 млн), но тот отклонил все.

В феврале 2015 года злейший враг «Спартака» — «Зенит» — объявил, что подписал контракт с Дзюбой на следующие пять лет с зарплатой €3 млн. Все требования нападающего были удовлетворены.

Федун обвинил Дзюбу в меркантильности и отсутствии верности родному клубу.

«Мы на воспитание Дзюбы потратили очень много денег, а это тот человек, который из-за копейки удавит всех своих родных», — говорил Федун.

Однако сам Дзюба считал, что в «Спартаке» с ним плохо обходились, не доверяя и постоянно отправляя по арендам.

«Что от меня хотели болельщики “Спартака”, чтобы я в “Амкар” перешел? Очень долго в “Спартаке” об меня вытирали ноги. Давали понять, что я не нужен клубу. И в какой-то момент мне предложили перейти в “Зенит”, так почему я должен был отказаться? Это самый амбициозный клуб России», — говорил Дзюба.

В октябре того же года Дзюба угодил в первый сексуальный скандал: его засняли в машине целующимся с телеведущей Марией Орзул.

Супруга Кристина, на которой нападающий женился в 2012 году, сумела простить его.

«Это был большой урок для меня. Осознал, что я могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком. Мне было очень стыдно перед своей женой. Весь мир был не так важен. Главное, чтобы этот человек меня услышал. И она меня услышала. Нам удалось все сохранить», — рассказывал Дзюба позднее.

Ссора с родным клубом и скандал, связанный с репутационными рисками, подстегнули эмоционального форварда.

В сезоне-2015/16 он забил за «Зенит» 15 мячей в Российской премьер-лиге и шесть — в Лиге чемпионов.

Третий виток цикла «проблемы — критика/обида Дзюбы — резкий взлет» завершился.

Скандал № 4. «Манчини — вообще не тренер» и издевательский message Черчесову

Дзюба «зажигал» в «Зените» при Андре Виллаше-Боаше, но когда его сменил Мирча Луческу, а затем Роберто Манчини, эффективность нападающего сильно упала (как и всей команды).

К тому же Манчини сделал огромную ставку на Александра Кокорина, а Дзюба почти перестал забивать и вообще появляться на поле.

Позднее нападающий заявил, что «Манчини — вообще не тренер», и обвинил итальянца в высокомерном поведении и попытках выдавить его из команды.

«Тренер сказал, что я разлагаю коллектив, расслабляю Кокорина и меня боятся иностранцы. С тренировки Манчини выгнал меня один раз. Это очень истеричный малый и всегда думал, что если кто-то разговаривает, то это обязательно Дзюба. Вообще не могу сказать, что он тренер», — заявил форвард в интервью «СЭ».

В сборной России дела тоже не ладились: Черчесов предпочитал Федора Смолова. И хотя Дзюба был вызван на сборы перед Кубком конфедераций — 2017, он экстренно покинул их — по информации Юрия Дудя, из-за разгоревшегося конфликта с Черчесовым.

Тем летом сборная России вылетела с Кубка конфедераций, не сумев выйти из группы, и Дзюба выложил фото в соцсетях, где он на пару с Кокориным изобразил усы и подписал это как «Message» («послание»).

Судя по всему, это была насмешка над Черчесовым, который не вызвал Дзюбу в команду.

Казалось, что карьера нападающего терпит крах: в сборную не вызывают, в «Зените» не дают играть, с обоими тренерами — конфликт.

Однако форвард сумел в очередной раз собрать всю свою злость и направить ее в правильное русло: ушел в аренду в тульский «Арсенал» в середине сезона-2017/18 и проявил себя там как топовый нападающий.

Дзюба забил за туляков шесть мячей в десяти матчах и заслужил вызов в сборную России на чемпионат мира — 2018.

По ходу турнира нападающий сумел восстановить отношения с Черчесовым. Заменив неудачно стартовавшего Смолова в матче с Саудовской Аравией, Дзюба забил спустя 91 секунду после выхода на поле. Затем он отметился голом в ворота Египта (3:1), чем помог команде выйти из группы.

В матче ⅛ финала против Испании форвард заработал и реализовал пенальти, что позволило свести матч к ничьей (1:1), а затем перейти к серии пенальти, которую сенсационно выиграла Россия.

В ¼ финала перед серией пенальти нападающий произнес свою знаменитую речь: «Парни, я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом!».

Черчесов назначил Дзюбу капитаном сборной России и с тех пор регулярно вызывал в команду до своего увольнения в 2021 году.

За это время спортсмен успел повторить рекорд Александра Кержакова по числу мячей за сборную России — у обоих по 30 голов.

После успешного чемпионата мира в 2018 году Дзюба вернулся в расположение «Зенита», где наступили его золотые годы под руководством Сергея Семака.

Нападающий четыре раза подряд победил в чемпионате России, дважды выиграл Кубок страны и четыре раза — Суперкубок.

За всю карьеру в «Зените» Дзюба провел 249 матчей и забил 108 мячей, став вторым бомбардиром в истории команды.

Это был четвертый и самый длинный виток цикла «проблемы — критика/обида Дзюбы — резкий взлет».

Скандал № 5. Интимное видео и нерукопожатный Семак

Осенью 2020 года Дзюба попал во второй сексуальный скандал: неизвестные злоумышленники распространили в соцсетях личное видео футболиста, на котором тот мастурбирует, демонстрируя свои половые органы, а на фоне из телевизора доносится голос телеведущей Марии Орзул. Той самой, с которой его застали пять лет назад в машине во время поцелуя.

Этот скандал сорвал вызов Дзюбы в сборную России: Черчесов заявил, что хочет таким образом защитить от негатива как самого нападающего, так и всю команду.

Форвард закрыл свои соцсети и максимально оградился от общения с внешним миром. С «игровой» точки зрения Дзюба, которому уже было за 30, также начал терять хватку.

Самый большой спад в форме произошел после Евро-2020, где сборная России не смогла выйти из группы, а Дзюба забил один гол.

Тогда был уволен Черчесов, а на его место пришел Карпин, с которым у нападающего давний конфликт. С тех пор форвард ни разу не вызывался в сборную страны, причем один раз отказался сам, видимо, не простив тренеру прошлых обид.

В «Зените» возрастной нападающий со временем становился все менее и менее востребован. Сезон-2021/22 стал для Дзюбы последним в составе сине-бело-голубых, причем он был так недоволен количеством игровых минут (что не позволило автоматически продлить контракт), что затаил серьезную обиду на Семака.

«Мы с ним даже не разговаривали и по сей день не общаемся. Он не захотел подходить, в последнее время избегал нас с Оздоевым. Ему, наверное, было неудобно все сказать в лицо. Сергей Богданович избегает неприятных разговоров», — говорил Дзюба в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

В начале того сезона нападающий сумел наконец стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, превзойдя рекорд Олега Веретенникова, — 143 гола.

Но напряженные отношения с Семаком и небольшая игровая практика испортили все впечатление от сезона.

В итоге нападающий на правах свободного агента ушел в турецкий клуб «Адана Демирспор», но и там почти не появлялся на поле. Он сыграл пять матчей и уже в ноябре 2021 года покинул клуб, расторгнув контракт. Казалось, что это конец.

Однако в феврале 2022 года Дзюба неожиданно подписал контракт с московским «Локомотивом» до конца сезона. Ему предстояло доказать, что после столь длительного простоя он сумеет вернуться на уровень РПЛ и заткнуть рты всем критикам. А такие ситуации лучше всего пробуждают суперсилу Дзюбы.

В итоге он забил восемь мячей и отдал пять голевых передач за 13 матчей в составе «Локомотива» и снова стал одним из лучших в чемпионате России.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456251900&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На волне успеха Дзюба припомнил свою обиду Сергею Семаку: после матча с «Зенитом» он демонстративно отказался пожать протянутую тренером руку, а после заявил, что «не видел его».

Как бы там ни было, ему снова удалось вернуться в топ, пятый виток цикла «проблемы — критика/обида Дзюбы — резкий взлет» остался позади.

В мае 2023 года «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до конца сезона-2023/24.

Скандал № 6. Угрозы журналисту и дисквалификация

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456251437&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сезон-2023/24 начался для Дзюбы не лучшим образом. Он провел всего четыре матча в составе «Локомотива», в которых забил один гол в матче Кубка России против «Факела», где была одержана победа 4:1.

Затем в матче РПЛ против ЦСКА (1:4) нападающий получил травму и с 5 августа не выходит на поле.

Во время этой полосы неудач Дзюба начал срываться на журналистов.

Так, в ответ на вопрос корреспондента «РБ Спорт» («Не обидно ли вам слышать слова тренера Игоря Шалимова о том, что вы не забьете до зимнего перерыва больше двух голов?») футболист перешел на угрозы: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну, если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил в последний раз. Потом обидно будет тебе».

За это Дзюба был наказан условной двухматчевой дисквалификацией с испытательным сроком до конца сезона и штрафом в 50 тысяч рублей.

Также футболист выложил в соцсетях видео того, как оскорбляет комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского, который в прямом эфире заявил, что «Локомотив» «вымучил» гол в матче 5-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

«Ой, иди ты знаешь куда?» — сказал Дзюба на видео.

Эти слова Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза решил не рассматривать.

Самый противоречивый футболист России

Артем Дзюба — это самый обсуждаемый, скандальный и противоречивый футболист России за последнее десятилетие.

С одной стороны, лучший бомбардир в истории чемпионатов России; лучший бомбардир в истории сборной России; лидер сборной на домашнем чемпионате мира — 2018; второй бомбардир в истории «Зенита». С другой — два громких сексуальных скандала, слив интимных видео, публичные конфликты с журналистами, некрасивый уход из родного «Спартака» в «Зенит», разрушенные отношения с болельщиками обоих клубов, оскорбления тренеров и даже обвинение в краже у одноклубника.

Все это к 35 годам создало крайне противоречивый образ Дзюбы, который мог бы считаться легендой российского футбола, но все его достижения пока перекрываются репутацией обидчивого скандалиста.

Судя по всему, сейчас в карьере Дзюбы очередной кризис, а «стадия обиды» в самом разгаре. А значит, виток цикла еще не закончен и по всем законам жанра дальше должен последовать резкий взлет.

Хватит ли у 35-летнего форварда сил на него и на красивую точку в карьере? Вопрос остается открытым.