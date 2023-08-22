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19:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ярошик покинул «Оренбург» спустя два месяца. Но дело не только в результатах

Семейные обстоятельства — не формальная формулировка расставания с Иржи.

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Иржи Ярошик возглавил «Оренбург» 22 июня — и ровно через два месяца (после 5-го тура РПЛ) покинул команду. Такую развязку прогнозировали многие, но результаты клуба, который в воскресенье получил 0:4 в Грозном и рухнул на последнее место, стали не единственной причиной расставания с чехом. Они совпали с ужасными событиями в семье Иржи, из-за которых тренер не мог выполнять свои обязанности. Но обо всем по порядку.

Спорный кандидат Лички

Марцел Личка так ярко и качественно отработал в «Оренбурге», что не только заслужил повышение до «Динамо», но и приобрел определенное влияние в бывшей команде. Ведь именно Личка, уходя в Москву, порекомендовал Иржи Ярошика.

«У Иржи есть своя философия футбола, мне это нравится. Иржи выжал максимум в “Теплице” и старался ставить интересный футбол. Иржи хорошо говорит по-русски. Кроме того, он разговаривает на испанском, а значит, быстро найдет контакт с латиноамериканцами», — объяснял Личка.

Впрочем, несмотря на положительные отзывы от Марцела, вопросы к его кандидатуре были. Потому что тренерская карьера Иржи не то чтобы впечатляла:

  • Первое место работы — «Усти-над-Лабем» из второй чешской лиги. Там Ярошик бодро провел полгода и укатил на повышение к чемпиону Словении «Целе».
  • В «Целе» магия закончилась. Иржи проиграл 8 из 12 матчей и покинул команду через четыре месяца после назначения.
  • Дальше — вновь вторая чешская лига, клуб «Простеев», ставший трамплином в высший чешский дивизион.
  • «Теплице» стал последним местом работы Иржи до «Оренбурга», и результат вышел печальным. Ярошик выдал серию из поражений, но героически спас «Теплице» от вылета. В следующем сезоне кандидата Лички уволили после 25 туров, когда команда шла на 14-м месте.

На таком фоне рекомендация Марцела смотрелась довольно необычно, а большинство болельщиков и специалистов отнеслись к Ярошику скептично — и не ошиблись.

Источник: РИА "Новости"

Кошмарный старт «Оренбурга»

В семи матчах на счету «Оренбурга» пять поражений, ничья и победа. Клуб занимает последнее место в РПЛ. Разность забитых и пропущенных мячей тоже красноречива — 5:18. На фоне Лички, построившего одну из самых неуступчивых и ярких команд прошлого сезона, «Оренбург» выглядел жалко.

Однако важно отметить, что календарь Ярошику тоже достался непростой — на таком коротком отрезке попались «Спартак», ЦСКА, «Урал» и «Краснодар». Красно-белые при Абаскале — тяжелое испытание для любой обороны, ЦСКА — обладатель Кубка, «Урал» и «Краснодар» вообще делят первое место в таблице.

Подвигов от «Оренбурга» никто и не ждал, но эти матчи он прошел по худшему сценарию. Да, с красно-белыми выглядел неплохо: отыгрался с 0:1, но все равно закончил матч поражением (2:3). А дальше было очень больно.

ЦСКА, родной клуб Иржи, смешанным составом в Кубке устроил избиение, вонзив шесть безответных мячей. Это крупнейшая победа армейцев в противостоянии — ранее оренбуржцы никогда не пропускали так много от красно-синих.

«Урал» и «Краснодар» следом побили «Оренбург» с одинаковым счетом — 2:0. Но сделали это на «Газовике», который еще в прошлом сезоне считался практически непробиваемой крепостью. Последнее поражение Ярошику нанес Мирослав Ромащенко — его «Ахмат» забил четыре мяча и не оставил Иржи шансов.

Справедливости ради, успешные матчи у обновленного «Оренбурга» тоже были — например, 1:1 с «Рубином» в РПЛ или 2:0 с «Сочи» в Кубке. Но общее впечатление они не изменили.

Источник: РИА "Новости"

В чем реальная причина отставки?

Еще 6 августа спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев уверял — вариант со сменой главного тренера в клубе не рассматривают: «Не лучший старт? У нас в том году такой же был. В любом случае необходимо время. Никаких переживаний нет. Насколько велик кредит доверия Ярошику? Настолько, насколько это возможно. Прошли четыре игры, в двух случились ранние удаления. Есть команда, будем работать и решать задачи», — уверял он в интервью «РБ Спорт».

Официальная формулировка расставания с Ярошиком — семейные обстоятельства. По данным инсайдера Ивана Карпова, это не формальность. Источник сообщает, что на днях грудная дочь специалиста упала в лестничный пролет в гостинице Оренбурга, где проживает семья чеха, после чего у ребенка был диагностирован перелом теменной кости головы; она попала в реанимацию, но, к счастью, ее жизни ничего не угрожает.

Дочь Ярошика упала в лестничный пролет. У нее перелом теменной кости.

Однако в ближайшее время Ярошик отправится с дочерью на лечение в Чехию. Он находится в подавленном состоянии, из-за чего не может больше выполнять функции тренера.

Контракт с Ярошиком расторгнут по взаимному соглашению сторон. Новым главным тренером назначен испанский специалист Давид Деограсия.

Автор: Артем Белинин

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