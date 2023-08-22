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22:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Селихов вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

По информации «СЭ», голкипер «Спартака» Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе и работает с командой без ограничений.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

29-летний голкипер еще не провел ни одной игры за «Спартак» в текущем сезоне. Ворота красно-белых защищали Александр Максименко и Илья Свинов.

После 5 туров «Спартак» с 9 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые на своем поле примут «Ахмат». Игра пройдет 26 августа.

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