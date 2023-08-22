Текущие события
Футбол. Кубок России
19:00
Текстильщик
Амкал
П 4:3
00
Футбол. Кубок России
17:00
Астрахань
Ротор
01
Футбол. Кубок России
16:30
Сахалинец
Леон Сатурн
02
Футбол. Кубок России
16:30
Челябинск
Иртыш
10
Футбол. Кубок России
15:00
Торпедо Мс
Амкар
П 4:5
00
Футбол. Кубок России
13:00
Рязань
Космос
21
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20.08
Ахмат
Оренбург
40
20.08
Спартак
Зенит
13
20.08
Факел
Пари Нижний Новгород
20
19.08
Сочи
Ростов
40
19.08
Краснодар
Локомотив
11
19.08
Балтика
Урал
01
19.08
Динамо
ЦСКА
21
18.08
Рубин
Крылья Советов
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:15 (мск), источник: ТАСС

Трехкратный чемпион России по футболу Дзагоев провел тренировку с ЦСКА

Бывший полузащитник армейцев находится в поисках новой команды и поддерживает форму в московском клубе.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Бывший футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев провел тренировку с основной командой армейцев. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

«Наша легенда Алан Дзагоев поддерживает свою форму, тренируясь вместе с командой. Клуб с радостью предоставил Алану эту возможность, пока он находится в поисках новой команды», — говорится в сообщении пресс-службы.

Дзагоеву 33 года, полузащитник выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе московской команды он провел 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. Дзагоев трижды становился чемпионом России (2013, 2014, 2016), а также по четыре раза выигрывал кубок (2008, 2009, 2011, 2013) и суперкубок страны (2009, 2013, 2014, 2018). С сентября 2022-го по июль 2023-го Дзагоев играл за казанский «Рубин», в составе которого провел 20 встреч, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В МОК заявили, что Сотникова не сдавала положительную допинг-пробу на Играх в Сочи
Хоккеист из США рассказал, как приняли Овечкина в "Вашингтон"
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь