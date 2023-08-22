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21:21 (мск), источник: Sport24

Уткин: «Оренбург» делает некрасиво, называя причиной ухода Ярошика семейные обстоятельства. Причина одна — провал

Журналист Василий Уткин высказался об обстоятельствах ухода Иржи Ярошика с должности главного тренера «Оренбурга».

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Оренбург» сообщил, что Ярошик покидает клуб по семейным обстоятельствам. Впоследствии стало известно, что почти годовалая дочь Ярошика упала в межлестничный пролет оренбуржской гостиницы и оказалась в реанимации.

Ярошик возглавил «Оренбург» в межсезонье. В 5 стартовых матчах команда под руководством чеха потерпела четыре поражения.

«Мне кажется, клуб “Оренбург” поступает некрасиво, называя причиной отставки Ярошика семейные обстоятельства. Причина одна — провал (в том числе и провал выбора).

Пусть все жалеют получившую травму головы дочку Ярошика Николь. Здоровью которой, кстати, по словам врачей, ничего не угрожает, и кроме того, если я в этом что-нибудь понимаю, травма бедной девочки — перелом теменной кости — подразумевает лечение в покое. То есть прямо сейчас семья Иржи вряд ли уедет из Оренбурга.

Как-то все действующие лица по факту прикрываются ребенком, его бедой — и честным сочувствием публики. К которому я присоединяюсь, конечно. А никакой связи между этим и провалом Иржи нет.

А будь все здоровы, Иржи бы продолжил? Ведь нет… А так вроде вот такое вышло стечение обстоятельств.

Между тем менеджмент “Оренбурга” допустил классическую ошибку: нанял на смену руководителю того, кого уходящий босс рекомендовал. Это описано во многих переизданиях учебников бизнеса, это проверено десятилетиями; так поступать просто вообще никогда нельзя. Нельзя — и все», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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