В РПЛ уже две тренерские отставки. Кого уберут следующим?

А руководители клубов РПЛ бодро начали. Две отставки после пяти туров. Темп прошлого сезона, когда по ходу чемпионата состоялось 17 увольнений, потихоньку настигается. Сейчас лишись работы два тренера — Сергея Ташуева попросили из «Ахмата», а Иржи Ярошик расторг контракт с «Оренбургом» по соглашению сторон.

Интересно, что в сезоне-2022/2023 к этому времени случились также две отставки — Игорь Шалимов покинул «Урал», а Александр Бородюк — «Торпедо». К 7-му туру уволили Сергея Юрана из «Химок», а к 8-му — Олега Василенко из «Факела».

Получается, поддерживаем тенденцию прошлого сезона?

Почему убрали Ташуева и Ярошика?

А ведь истории тоже схожи. Шалимова в прошлом году уволили по причине, ярко озвученной руководителем клуба Григорием Ивановым: «Посмотрите на таблицу — там причина». «Урал» действительно скверно начал. Равно как и нынешний «Ахмат». Наверняка после пятого места руководство ожидало большего. В итоге, со слов Ташуева, с ним связался президент клуба и объявил об увольнении. Хотя тренер наверняка считал, что может всё исправить. Ведь у неудачи были причины — травмы, отсутствие усиления и тот самый синдром завышенных ожиданий. Но история уже в прошлом.

Сергей Ташуев

Уход второго тренера стал не менее неожиданным. Иржи Ярошик покинул должность главного тренера «Оренбурга» с официальной формулировкой — «по семейным обстоятельствам». Журналист Иван Карпов раскрыл подробности: по его данным, у дочки тренера проблемы со здоровьем. Однако Василий Уткин назвал это лишь поводом. А причина — провальные результаты. Лишь одна победа в РПЛ и одна — в Кубке. И последнее место в таблице.

В «Ахмат» вместо Ташуева пришёл Мирослав Ромащенко и здорово начал: как раз хлопнул «Оренбург» в последнем матче Ярошика. Вместо чеха должность главного в клубе получил испанский спец Давид Деограсия, который до этого курировал академию.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-353784&hd=2&id=456244825&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто следующий?

Претендентов несколько. Самый очевидный — Рашид Рахимов. Перед матчем с «Крыльями Советов» футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что тренер уже не будет работать на игре. Но этого не случилось. Именно Рахимов возглавлял команду и победил соперника — 2:1. Уже после он философски прокомментировал информацию о возможном уходе.

«Всё это прекрасно понимаю. Не думаю, что нужно обращать внимание. Если к этому придёт, для этого есть руководство. У нас сроки невечные: ни тут, ни в жизни, когда‑нибудь это придёт. Но думать и обращать внимание мы не будем. Не вижу ничего страшного, что кто‑то расшатывает. Давайте закроем тему, но кажется, что это продолжится. Когда есть неудачи, об этом говорят». Рашид Рахимов главный тренер «Рубина»

В руководстве казанского клуба сообщили, что тренеру не ставили ультиматумов и он продолжает работу. А слухи о Станиславе Черчесове и остальных не имеют ничего общего с реальностью. Следующий матч «Рубина» — с набравшим ход «Динамо». Не исключено, что в случае неудачи разговоры об осттавке Рахимова возобновятся.

Ещё в списках отставников может оказаться Вадим Евсеев. Особенно если вспомнить, как в «Факеле» любят менять тренеров. Только за прошлый сезон два увольнения. А тут — блеклый старт из четырёх поражений с 0 забитых мячей. Но тут как нельзя кстати в гости приехал Сергей Юран с «Пари НН». Воронежцы не без нервов, но победили — 2:0. И временно закрыли вопрос с будущим Евсеева. До сентябрьской паузы у «Факела» — «Краснодар» и «Крылья». Нужно цепляться хоть за какие-то очки, чтобы вновь не оказаться на грани.

Вадим Евсеев

Сергей Юран, кажется, уж очень любит работать в клубах, которые часто меняют тренеров. В прошлом сезоне он спас от вылета «Пари НН», тяжело договаривался о новом контракте и всё же зашёл в новый сезон. Не так удачно, как хотелось бы: четыре очка после пяти матчей — хуже только «Балтика», «Факел» и «Оренбург». Тот же Иван Карпов написал, что будущее Юрана решается как раз в данное время. Его команда победила «Ахмат», отправив в отпуск Ташуева. Проиграла «Факелу», а дальше — «Ростов», который пока плох на чужом поле. Так что всё ещё в руках нынешнего тренера.

Сергея Игнашевича мы пока не включаем в список возможных кандидатов по двум причинам: у «Балтики» действительно идёт игра, пусть пока и нет результата. Плюс слишком уж серьёзное доверие от операционного руководства: разве что боссы «Ростеха» смогут его пошатнуть, если команда так и не начнёт набирать очки.

Похоже, в аналогичном положении и Михаил Галактионов. Правда, в немного иной конфигурации: нет игры, но есть доверие. «Локо» на старте и правда жутко разочаровывает. Однако председатель совета директоров Юрий Нагорных раз за разом подчёркивает, что это лишь этап работы. И всё наладится.

А если не наладится? В любом случае Михаила вряд ли тронут до сентябрьской паузы. Но специалисту точно надо что-то менять.