«Динамо» подписывает проблемного игрока. Это может быть самый дорогой трансфер внутри РПЛ

ЦСКА и «Динамо» закрывают трансфер, который, вероятно, будет крупнейшим внутри России в это летнее окно. Атакующий полузащитник армейцев Хорхе Карраскаль должен стать новичком динамовцев в ближайшее время после того, как пройдет медосмотр. Журналист и инсайдер Иван Карпов писал, что один московский клуб заплатит другому за 25-летнего колумбийца около 7 млн евро. Издание «Спорт-Экспресс» в свою очередь называло чуть меньшую сумму сделки — 5,5 млн евро плюс бонусы. На сегодняшний день самый дорогой трансфер между двумя российскими клубами, оформленный летом 2023-го, — это переход полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак» за 6 млн евро.

Спад результативности, проблемы с игрой без мяча и режимом

Еще несколько месяцев назад трудно было представить, что ЦСКА захочет избавиться от Карраскаля и тем более продать его конкуренту в борьбе за медали. Хорхе здорово отыграл первый круг прошлого сезона РПЛ: забил пять мячей и отдал пять голевых пасов за 15 матчей. Атакующий полузащитник настолько успешно раскрылся под руководством тренера Владимира Федотова, что в сентябре 2022-го впервые в карьере получил вызов в сборную Колумбии. В первых двух матчах с Гватемалой и Мексикой Карраскаль сделал две результативные передачи. После этого забил гол в товарищеской встрече с Южной Кореей.

Умение Карраскаля обыгрывать один в один стало острым оружием ЦСКА. По данным статистического сайта Whoscored.com, колумбиец совершил в прошлом сезоне РПЛ 106 попыток обводки и 62 из них были успешными. Хорхе значительно опередил остальных дриблеров чемпионата России. Вторым по количеству обводок стал Олакунле Олусегун из «Краснодара» с 77 попытками. А по успешным — Бернард Бериша из «Ахмата» (54).

Но во втором круге Карраскаль как будто превратился в другого футболиста. За 15 матчей совершил всего одно результативное действие — забил гол в ворота безнадежного аутсайдера РПЛ «Химок». Кроме того, в плей-офф Кубка России у Хорхе не было ни голов, ни голевых передач в шести матчах. Хавбек перестал попадать в основу ЦСКА. Даже в дерби со «Спартаком» на финише чемпионата, когда решалась судьба серебряных медалей, Федотов выпустил колумбийца лишь на последние 10 минут.

Тренерский штаб ЦСКА был недоволен не только снизившейся результативностью Карраскаля. Разочаровывали его действия и без мяча. Хорхе не доигрывал эпизоды в обороне, «выключался», ломал командный прессинг своей пассивностью.

Олег Фоменко, ассистент главного тренера Федотова, отвечал на вопрос о том, почему не играет Карраскаль:

«Что этой весной с Карраскалем? Это у него надо узнать: “Что с тобой, родной?” Есть требования к игре в обороне и в атаке. Не выполняешь их — не играешь. Неприкасаемых нет. Да, что у Хорхе не отнять — хочет играть в футбол. И умеет играть. И отбирать мяч он тоже умеет.



​​​​​​​Но где-то подзасыпает, подвисает. Кто-то, как потеряет мяч, начинает расстраиваться, а кто-то собирается и идет его отбирать. Мы часто говорим футболистам: “Вы же потеряли мяч не потому, что именно так хотели”. Потерял — вопросов нет. Вопросы — только когда не вступишь за этим мячом в единоборство».

Еще одна возможная причина, по которой ЦСКА расстается с Карраскалем, — недостаточный профессионализм игрока за пределами футбольного поля. Бывший защитник армейцев Андрей Соломатин, ставший по окончании карьеры активным фанатом клуба, в мае этого года делился информацией о том, как проводит свободное время Карраскаль:

«Карраскаля и Медину надо отправлять домой. И первого — Карраскаля. Скажем так, наслышан о его похождениях по клубам. Ночная Москва затянула. Мотивации биться за 2−4-е место у него нет. Ему это по барабану. Зарплату платят — и хорошо».

Между тем, у Карраскаля и прежде были проблемы с режимом. Еще когда он выступал на Украине за «Карпаты» (с июля 2017-го по январь 2020-го), журналист Сергей Болотников в программе «ТаТоТаке» рассказывал:

«У Карраскаля начались серьезные проблемы с дисциплиной. Он гуляет по ночным клубам, пьет, курит и некрасиво ведет себя в команде. Дошло до того, что руководство “Карпат” договорилось с некоторыми ночными клубами, чтобы его вообще не пускали туда».

Интересно, что член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин, комментируя на днях готовящийся трансфер Карраскаля, признался, что не слышал о любви колумбийца к ночной жизни.

Куда мог перейти Карраскаль. «Динамо» — не единственный вариант в РПЛ

В нынешнем сезоне Карраскаль ни разу не попал в заявку ЦСКА на матчи чемпионата и Кубка России. Федотов на пресс-конференциях объяснял отсутствие Хорхе медицинскими причинами — колумбиец восстанавливался от травмы. По словам тренера, состоявшийся на выходных матч 5-го тура РПЛ с «Динамо» атакующий полузащитник пропустил из-за мышечных спазмов.

Трансфер в «Динамо» был не единственным вариантом для Карраскаля в это летнее окно. Причем даже в России. В середине июля стало известно, что колумбиец хотел перейти в «Спартак» вместе с Мединой, однако от его кандидатуры все же отказались «из-за личных качеств». Существовали опасения, что Хорхе окажет негативное влияние на коллектив.

Помимо того, Карраскаль мог вернуться в Южную Америку или уехать в другой европейский чемпионат. По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры по Хорхе вел ПАОК: греки обсуждали его покупку за 4,5 млн евро плюс 50% от перепродажи игрока. Tuttomercatoweb сообщал о желании «Торино» арендовать колумбийца с правом выкупа за 8 млн евро. Похожее предложение — аренда с обязательным выкупом прав за 8 млн евро — готовил бразильский «Атлетико Паранаэнсе». Еще один клуб из Бразилии «Васко да Гама» предложил армейцам за Карраскаля 4 млн евро плюс 1 млн евро бонусами и 50% от будущей продажи игрока. Сайт Globo и вовсе писал о том, что представители Хорхе пытаются добиться разрыва контракта, действующего до лета 2026-го.

Тем не менее Карраскаль остается в России. За ЦСКА колумбиец отыграл полтора года. В феврале 2022-го армейцы арендовали атакующего полузащитника у аргентинского «Ривер Плейта» за 300 000 евро, а еще через полгода выкупили за 6 млн евро. Сейчас московский клуб получит приблизительно ту же сумму, которую потратил на приобретение Хорхе. Карраскаль сыграл за ЦСКА 47 матчей во всех турнирах, стал автором семи забитых мячей и семи голевых передач.

Для ЦСКА это пятый трансфер «на выход» в летнее окно. Кроме Карраскаля и Медины армейцы потеряли защитника Георгия Щенникова (ушел свободным агентом и до сих пор без клуба), полузащитника Бактиера Зайнутдинова (продан за 4,5 млн евро в турецкий «Бешикташ») и нападающего Владислава Яковлева (отдан в аренду «Химкам»).

А вот приобретений у ЦСКА пока всего два. Новичками команды стали узбекский полузащитник «Пахтакора» Аббосбек Файзуллаев (его купили за 500 000 евро) и чилийский нападающий «Леона» Виктор Давила (5 млн евро).

«Динамо», как и армейцы, тоже затянуло с подписанием игроков в летнее окно. Карраскаль — только второй новичок команды Марцела Лички. Несколько дней назад динамовцы объявили о трансфере голкипера БАТЭ Андрея Кудравца, за которого заплатят 400 000 евро. Впрочем, 19-летний вратарь из Беларуси присоединится к московскому клубу только следующей зимой. Его оставили в БАТЭ на правах аренды.

В «Динамо» Карраскаль должен будет адаптироваться к другой тактической схеме и роли на поле. Если в ЦСКА колумбиец действовал, как правило, на позиции инсайда в схеме 3−4−2−1, то в команде Лички, скорее всего, займет позицию флангового полузащитника (вингера) в схемах 4−2−3−1 или 4−4−2. Чешский тренер «Динамо» рассказывал, что планирует и дальше использовать в стартовом составе обоих нападающих — Федора Смолова и Константина Тюкавина. Либо Смолов будет «десяткой» под Тюкавиным, либо они образуют дуэт впереди.

Таким образом, конкурентами Карраскаля в «Динамо» окажутся фланговые игроки атаки — Муми Нгамале, Даниил Лесовой, Денис Макаров, форварды-универсалы Вячеслав Грулев и Ярослав Гладышев. В то же время Личка признает, что Смолов недорабатывает в обороне:

«Мне жалко оставлять на скамейке Смолова или Тюкавина… Попробую искать варианты, чтобы эти два игрока действовали вместе впереди. Федя делает хорошую работу впереди, но сзади, честно скажу, все неидеально».