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10:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Что с трансферами у «Зенита»? Чемпион России рассматривает четверых кандидатов на усиление

Кто ещё может перейти в петербургский клуб до закрытия окна.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

До закрытия трансферного окна в России ещё три недели. И «Зенит» был одним из первых, кто начал активные покупки. Из Сербии в клуб приехал центральный защитник Страхиня Эракович, из Бразилии — хорошо нам знакомый защитник Марио Фернандес и полузащитник Ду Кейрос (по нему договорились ещё зимой), а из клубов РПЛ — вратарь Денис Адамов и хавбек Александр Коваленко. После Питер словно взял паузу. В Саудовскую Аравию выгодно продали Малкома, а на вход после него — пока никого. Зато множество слухов.

Какие-то очень быстро опровергаются. Например, вингер «Марселя» Дженгиз Ундер уже перешёл в «Фенербахче», хотя сообщалось об активном интересе питерцев. «Астон Вилла» арендовала итальянца Николо Дзаньоло с возможностью выкупа. Тоже мимо России. Время идёт, круг кандидатов сокращается, а какая ситуация прямо сейчас?

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По информации «Чемпионата», «Зенит» до середины сентября будет рассматривать варианты усиления трёх позиций: центральный полузащитник (условно на роль Кузяева), фланговый игрок атаки (замена Малкому) и центр нападения (в помощь Сергееву и Кассьерре).

Можно предположить, что бюджет на этих трёх футболистов — те самые € 60 млн, которые выручили за Малкома. При этом приоритет, видимо, будет отдан как раз игроку фланга атаки. С учётом набравшего ход Кассьерры и формы Вендела именно эта позиция кажется наиболее проблемной. Бакаев до сих пор не выглядит футболистом, готовым стать лидером. Как и Мантуан. У Мостового проблемы со здоровьем, так что выбор у Семака довольно ограничен. Не просто так тренер в последних матчах перешёл на схему с тремя центральными защитниками, сделав латералями Марио и Дугласа. Явно не от хорошей жизни.

В последние дни в прессе активно обсуждаются четыре футболиста в контексте перехода в «Зенит»: Давид Нерес из «Бенфики», Луис Энрике из «Бетиса», Педро из «Фламенго» и Сердар Азмун из «Байера». Давайте пройдёмся по каждому.

Давид Нерес | Источник: AP 2023

Начнём с Нереса. Казалось, это идеальная история. Бразильский юноша ещё пару лет назад считался большим талантом и даже сыграл за сборную на Кубке Америки в 2019 году и за «Аякс» в той самой ЛЧ, где они добрались до полуфинала. Но потом наступил мрачный период, связанный с травмами. Однако в прошлом сезоне он словно возродился, здорово отыграв за «Бенфику». Логично, что летом в клуб пришли покупатели. Один из них — «Зенит».

Вроде бы ситуация складывается идеально, ведь в клубе, по данным португальской прессы, у него недопонимание с главным тренером из-за недостатка игрового времени. Идеальный момент приехать в Россию, доказать свой уровень и после сделать следующий шаг. Но, похоже, сам 26-летний игрок не так видит развитие своей карьеры. И сейчас не готов рассматривать предложения из России.

Судя по всему, переговоры встали на паузу. И неизвестно, будут ли возобновлены. Тут ещё и «Бенфика» заняла принципиальную позицию и очень хочет получить за футболиста не менее € 45 млн. Едва ли Питер готов столько потратить на одного игрока.

Так что, похоже, чуть более реальный сценарий сейчас — переход Луиса Энрике. Бразилец из «Бетиса» имеет схожие игровые характеристики, а Relevo сообщал, что «Зенит» предложил за него около € 20 млн. Однако испанцы отклонили оффер, дав понять, что оценивают футболиста дороже. И рассчитывают получить € 35 млн. Переговоры, по данным издания, могут продолжиться, если сумма будет увеличена. В случае неудачи с Нересом Питер, вероятно, будет к этому готов.

Луис Энрике | Источник: AP 2023

Теперь к центральным нападающим — здесь, судя по прессе, две кандидатуры — Азмун и Педро. Про иранца в кулуарах говорят разное. Не все забыли, что уходил он из «Зенита» со скандалом, добровольно покинув расположение клуба и подписав контракт с «Байером». Так что при всём уважении к заслугам, личные отношения были подорваны. Вероятно, Сердар — не первая опция для клуба, но его имеют в виду. И точно следят за его переговорами с «Миланом» — ещё одним претендентом на игрока.

Сердар Азмун | Источник: AP 2023

У Педро история частично схожа с Нересом. Тоже присутствует конфликт с главным тренером. По данным O Globo, «Зенит» готов предложить за игрока € 25 млн. Но во «Фламенго», похоже, очень сомневаются в вероятности сделки. Всё дело в том, что трансферное окно в Бразилии закрыто, а у клуба не так много нападающих. Соответственно, продав Педро, они не смогут заявить кого-то другого. И сильно ослабят свои позиции. Так что в бразильском клубе рассчитывают, что футболист найдёт контакт с тренером и останется как минимум до зимы.

Педро Абреу | Источник: Reuters

Дмитрий Зимин

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