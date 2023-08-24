Защитник «Зенита» Алип: «Я бы хотел попробовать себя в Европе»

— Очень рад за него. Поздравляю Баху, он себя здорово показал в РПЛ и заслужил попадания в европейский клуб. В Турции хороший чемпионат, «Бешикташ» там один из лучших клубов. Верю, что у Бахи всё получится.

— Хотел бы там себя попробовать. Неважно, в каком чемпионате. Но сначала надо проявить себя в «Зените», пробиться в основной состав, так, чтобы постоянно играть по 90 минут, как в матче со «Спартаком». Конкуренция у нас серьезная, но я готов биться за место в старте, — сказал Алип «Известиям».