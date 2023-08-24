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17:54 (мск), источник: Sport24

Защитник «Зенита» Алип: «Я бы хотел попробовать себя в Европе»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал переход своего партнера по сборной Казахстана Бактиера Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ», а также признался, что сам бы хотел поиграть в европейском чемпионате.

Зенит
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— Как отреагировали на переход из ЦСКА в «Бешикташ» своего партнера по сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова?

— Очень рад за него. Поздравляю Баху, он себя здорово показал в РПЛ и заслужил попадания в европейский клуб. В Турции хороший чемпионат, «Бешикташ» там один из лучших клубов. Верю, что у Бахи всё получится.

— Сами хотите в Европу?

— Хотел бы там себя попробовать. Неважно, в каком чемпионате. Но сначала надо проявить себя в «Зените», пробиться в основной состав, так, чтобы постоянно играть по 90 минут, как в матче со «Спартаком». Конкуренция у нас серьезная, но я готов биться за место в старте, — сказал Алип «Известиям».

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