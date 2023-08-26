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10:52 (мск)

«Спартак» — «Ахмат»: прогнозы и ставки

Красно-белые должны реабилитироваться за последние неудачи, но снова поиграют на нервах своих болельщиков.

Спартак
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» опять лихорадит

Как уже бывало много раз, состояние драйва и триумфа от ощущения провала у московского «Спартака» разделяют пара удачных или не очень матчей. Зато так же быстро можно все вернуть, и сегодня красно-белые попробуют это сделать, чтобы реабилитироваться за болезненные поражения от «Урала» в гостях и, особенно, от «Зенита» дома.

У москвичей есть долгожданное усиление в защите: сербский игрок обороны у «Спартака» все-таки будет, только не Эракович, выбравший «Зенит», а куда более опытный Срджан Бабич из «Альмерии». Пикантность в том, что это левоногий центральный защитник, то есть метит он на позицию неприкасаемого ранее Георгия Джикии. Капитан «Спартака» совершил немало ошибок в последних матчах, так что здесь есть интрига.

Соперник тоже нестабилен: несколько потерь на старте — и вот уже руководство «Ахмата» забыло об успешном предыдущем сезоне под руководством Сергея Ташуева и довольно неожиданно доверилось экс-спартаковцу Мирославу Ромащенко. Это известное имя в российском футболе, вот только на протяжении многих лет он был лишь ассистентом главного тренера в штабе Станислава Черчесова.

Первый блин вышел очень вкусным, хотя Ромащенко, по его словам, успел поработать с командой полтора дня: грозненцы красиво расправились над «Оренбургом», забив четыре безответных мяча, особенно красивым получился удар Бернарда Бериши через себя. Теперь Ромащенко постарается использовать свои знания о «Спартаке», где он играл и работал тренером дубля, чтобы вытащить «Ахмат» в верхнюю половину таблицы.

На что ставить

«Спартак» — «Ахмат»

Промахи «Спартака» в игре с «Зенитом» подробно разобраны. Конечно, и тренерским штабом, поэтому, скорее всего, красно-белых ждет возврат заводских настроек, и они вновь ринутся вперед как на старте чемпионата. Гильермо Абаскаль кстати пока ни разу «Ахмат» не обыгрывал. В прошлом сезоне зафиксированы два ничейных результата: 1:1 в гостях и 0:0 дома в апреле, когда совершенно героически сыграл голкипер чеченского клуба Георгий Шелия. Но это был период функционального спада «Спартака», когда он вдруг забыл пути к воротам и не мог победить в пяти матчах подряд. Сейчас красно-белым нужно срочно решать проблемы в обороне, но в атаке с появлением в тройку к Промесу и Соболеву Тео Бонгонда все гораздо перспективнее.

До удачного дебюта Ромащенко «Ахмат» пропускал во всех матчах сезона, что в чемпионате, что в Кубке. Как, кстати, и «Спартак», который по-прежнему ни одной встречи не сыграл на ноль. Поэтому напрашивается ставка на голы в те и другие ворота, а также ожидание того, что хозяйская атака проявит себя лучше и результативнее соперника. На сайте и в приложении БК Olimpbet этот вариант ставки идет с прекрасным коэффициентом. Основной риск и подвох в расчете на минимум один гол грозненцев в гостях, но «Спартак» эффектно создает моменты как у чужих ворот, так и у своих собственных, в чем Гильермо Абаскаль не видит проблемы.

Прогноз: победа «Спартака» и «обе забьют — да» за 3.10

Игорь Борунов

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