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19:56 (мск), источник: Sport24

«Факел» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Воронежский «Факел» и футбольный клуб «Краснодар» объявили стартовые составы команд на матч 6-го тура российской Премьер-Лиги.

Факел
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и начнется в 20:00 (мск).

Состав «Факела»: Гудиев, Мендель, Кудряшов, Божин, Черов, Мастерной, Альшин, Квеквескири, Моцпан, Аппаев, Максимов.

Состав «Краснодара»: Сафонов, Кайо, Волков, Алонсо, Черников, Сперцян, Арутюнян, Кривцов, Кади, Батчи, Кордоба.

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