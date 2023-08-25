«Факел» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Воронежский «Факел» и футбольный клуб «Краснодар» объявили стартовые составы команд на матч 6-го тура российской Премьер-Лиги.
Факел
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Воронежский «Факел» и футбольный клуб «Краснодар» объявили стартовые составы команд на матч 6-го тура российской Премьер-Лиги.
Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и начнется в 20:00 (мск).
Состав «Факела»: Гудиев, Мендель, Кудряшов, Божин, Черов, Мастерной, Альшин, Квеквескири, Моцпан, Аппаев, Максимов.
Состав «Краснодара»: Сафонов, Кайо, Волков, Алонсо, Черников, Сперцян, Арутюнян, Кривцов, Кади, Батчи, Кордоба.