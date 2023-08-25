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19:36 (мск), источник: ТАСС

«Оренбург» в первом матче после увольнения Ярошика сыграл вничью с ЦСКА

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 1:1.

Оренбург
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Источник: ФК "Оренбург"

ОРЕНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Оренбург» дома со счетом 1:1 сыграл вничью с московским ЦСКА в матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе «Оренбурга» гол забил Лукас Вера (70-я минута). У ЦСКА отличился Мойзес (49).

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«Оренбург» провел первый матч после ухода в отставку с поста главного тренера команды чеха Иржи Ярошика и назначения испанского специалиста Давида Деограсии. Ярошик покинул клуб по семейным обстоятельствам 22 августа, он возглавлял команду с 22 июня, специалист сменил на этом посту соотечественника Марцела Личку.

В составе ЦСКА дебютный матч провел чилийский нападающий Виктор Давила, о переходе которого было объявлено 21 августа. Игрок подписал контракт на четыре года с опцией продления еще на один сезон.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. «Оренбург» занимает последнее, 16-е место, команда набрала 2 очка.

В следующем туре ЦСКА 3 сентября примет петербургский «Зенит», «Оренбург» в этот же день дома сыграет с «Сочи». Также на следующей неделе команды проведут игры в Фонбет — Кубке России. ЦСКА 30 августа в гостях сыграет с «Сочи», «Оренбург» 29 августа на выезде встретится с воронежским «Факелом».

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