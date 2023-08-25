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20:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Актер Павел Деревянко анонсировал трансфер Чавеса в «Динамо» легендой о мексиканском мальчике

Московское «Динамо» необычно анонсировало подписание контракта с полузащитником сборной Мексики Луисом Чавесом.

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Источник: Соцсети

Московский клуб опубликовал видео, озвученное актером Павлом Деревянко и иллюстрированное с помощью нейросетей.

«Легенда о герое, который прошел долгий путь к своей мечте», — так называется ролик.

Во время загрузки произошла ошибка.

18 августа «СЭ» сообщал, что «Динамо» договорилось о трансфере Чавеса за 6,5 миллиона евро.

По информации «СЭ», соглашение бело-голубых с полузащитником будет рассчитано на четыре года.

Чавес выступает за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.

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