Актер Павел Деревянко анонсировал трансфер Чавеса в «Динамо» легендой о мексиканском мальчике

Источник: Соцсети

Московский клуб опубликовал видео, озвученное актером Павлом Деревянко и иллюстрированное с помощью нейросетей.

«Легенда о герое, который прошел долгий путь к своей мечте», — так называется ролик.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239305&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

18 августа «СЭ» сообщал, что «Динамо» договорилось о трансфере Чавеса за 6,5 миллиона евро.

По информации «СЭ», соглашение бело-голубых с полузащитником будет рассчитано на четыре года.