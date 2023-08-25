ЦСКА споткнулся об испанский «Оренбург». Федотов не смог обыграть бывших

Дебют Деограсии

Отставка Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга» считалась едва ли не самой ожидаемой еще в межсезонье. Марцел Личка задал слишком высокую планку для скромного клуба, и не было никаких гарантий, что малоопытный Ярошик сможет показывать с этой командой хотя бы сопоставимые результаты. Терпения руководства хватило лишь на пять туров РПЛ, пусть официальной причиной увольнения и стали семейные обстоятельства.

Вывеска «Ярошик против ЦСКА» выглядела бы привлекательно и свежо, но и без экс-полузащитника армейцев интриг в этот вечер хватало. Например, как справится сменщик чеха — испанец Давид Деограсия, ранее тренировавший в академии «Оренбурга». Для него это серьезный вызов, ведь до этого специалист работал только с молодежью, а также в небольших командах с родины. Без преувеличения можно сказать, что матч с ЦСКА для Деограсии стал самым статусным в карьере.

Вновь без Акинфеева

Читайте также Игорь Акинфеев сыграет в следующем туре РПЛ

В предыдущем матче «Оренбург» проиграл «Ахмату» со счетом 0:4, так что команде в любом случае требовались перестановки. Неудивительно, что Деограсия сделал сразу четыре замены в стартовом составе и, в частности, вернул в основу отбывшего дисквалификацию Мансилью.

А вот Владимир Федотов обошелся лишь одной заменой в основе, и она была совсем не той, которую все ожидали. Выздоровевший Акинфеев вновь уступил место в основе юному Торопу, однако главный врач армейцев Эдуард Безуглов поспешил всех успокоить: капитана красно-синих просто решили не выпускать на синтетический оренбургский газон, а в следующей встрече с «Зенитом» он должен сыграть с первых минут. Единственная перестановка касалась центра поля — вместо Мендеса вышел Кучаев.

Настырные хозяева

От обновленного «Оренбурга» можно было ожидать аккуратной игры с акцентом на оборону, но Деограсия не отошел от прежних принципов команды. Как известно, по итогам пяти туров уральцы заняли второе место в лиге по владению мячом, и на этот раз хозяева тоже претендовали на контроль. И начали игру очень активно: Сидоров, Обухов и Мансилья били по воротам или опасно простреливали в результате атак левым флангом.

Читайте также «Оренбург» в первом матче после увольнения Ярошика сыграл вничью с ЦСКА

ЦСКА же долго вообще ничего не мог сделать. Первый удар по воротам гости нанесли лишь после получаса игры. Долгое время незаметен был Чалов, а к концу тайма вообще превратился в антигероя: сперва он неудачно пробил со штрафного, а затем не реализовал выход один на один.

«Оренбург» смотрелся лучше. Конечно, за три дня нельзя выстроить игру, но обозначить важные детали вполне реально. К тому же смена тренера всегда оказывает психологический эффект — футболисты пытаются показать себя с лучшей стороны перед новым человеком в команде. И здесь это было особенно заметно: местами «Оренбург» напоминал самого себя эпохи Лички.

Гол Мойзеса

Второй тайм хозяева тоже начали активно и вновь создали опасный момент, однако реализация у «Оренбурга» в текущем сезоне и так хромает, а в этом чемпионате ее процент только ухудшился.

У ЦСКА с конвертацией моментов в голы также не все идеально, что показал и первый тайм, но класс футболистов и отработанная игра на стандартах сделали свое дело. На 50-й минуте армейцам принес успех угловой, причем в качестве ассистента выступил Заболотный: его навес привел к голу Мойзеса.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253459&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Армейцы при Федотове прекрасно играют по счету, и им для комфортного существования совсем не требуется мяч. Так что здесь все сходилось: «Оренбург» во втором тайме только увеличивал процент владения, а армейцы компактно оборонялись, долго не давая хозяевам просачиваться к штрафной.

Перекладина Оганесяна

На 63-й минуте состоялся долгожданный дебют: новый форвард ЦСКА Виктор Давила лишь в день игры был заявлен в РПЛ, но успел получить первые полчаса в РПЛ. Правда, ничем серьезным чилиец не отметился. А другие южноамериканцы в этом матче оставили заметный след. Давление «Оренбурга» все-таки сыграло свою роль, и на 70-й минуте подачу Мансильи воплотил в гол Вера.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253460&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Даже при счете 1:1 и после ряда замен рисунок игры не поменялся. Футболисты «Оренбурга» визуально перебегали гостей — они двигались чуть активнее, чуть резче и старались чаще доставлять мяч вперед. А ЦСКА сник: в финальные полчаса команда Владимира Федотова ни разу не пробила по воротам, если не считать гола из офсайда.

Если кто-то и наиграл на победу в этот день, то это был «Оренбург». И на пятой добавленной минуте хозяева максимально приблизились к победе — Оганесян выстрелил в перекладину, после чего раздался финальный свисток.

1:1 — «Оренбург» точно еще рано хоронить, пусть он и остается на последнем месте. А ЦСКА перед встречей с «Зенитом» находится не в лучшей форме.