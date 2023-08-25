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22:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» не смог обыграть «Факел» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги

Завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Краснодаром» из одноимённого города.

Факел
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Источник: ФК "Краснодар"

Команды играли на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Команды не смогли выявить победителя во встрече и сыграли вничью (0:0).

На 13-й минуте матча в ворота «Факела» был назначен пенальти. Нападающий гостей Джон Кордоба не смог реализовать 11-метровый удар, попав в штангу — счёт матча остался прежним. В первом тайме команды имели неплохие моменты, чтобы открыть счёт, но так и не смогли это сделать.

Во втором тайме рисунок игры остался прежним — обе команды создавали моменты для взятия ворот, а на 48-й минуте встречи Ильнур Альшин имел отличную возможность забить первый гол в матче, но вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов спас свою команду, переведя мяч в штангу ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге команды так и не смогли открыть счёт во встрече, он остался прежним до конца матча — 0:0, безголевая ничья.

Таким образом, после результата сегодняшнего матча, «Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 14 очками в шести стартовых турах. Воронежский «Факел» же смог немного поправить своё положение, поднявшись на 14 строчку в таблице РПЛ, имея четыре очка в шести встречах чемпионата.

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0:0
Первый тайм: 0:0
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