«Краснодар» не смог обыграть «Факел» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги

Команды играли на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Команды не смогли выявить победителя во встрече и сыграли вничью (0:0).

На 13-й минуте матча в ворота «Факела» был назначен пенальти. Нападающий гостей Джон Кордоба не смог реализовать 11-метровый удар, попав в штангу — счёт матча остался прежним. В первом тайме команды имели неплохие моменты, чтобы открыть счёт, но так и не смогли это сделать.

Во втором тайме рисунок игры остался прежним — обе команды создавали моменты для взятия ворот, а на 48-й минуте встречи Ильнур Альшин имел отличную возможность забить первый гол в матче, но вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов спас свою команду, переведя мяч в штангу ворот.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253461&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге команды так и не смогли открыть счёт во встрече, он остался прежним до конца матча — 0:0, безголевая ничья.