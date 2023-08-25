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23:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Воронежский комплекс: «Краснодар» снова не забил пенальти и рискует потерять лидерство

«Быки» не смогли обыграть «Факел».

Факел
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Краснодар"

Тема меняющегося «Краснодара» поднялась в заочной дискуссии главных тренеров в Воронеже: изучив стартовый состав «быков», Вадим Евсеев предположил, что гости, скорее всего, сыграют в три центральных защитника — соответственно, внесут в тактику определенные коррективы. Владимир Ивич тут же парировал: согласившись с тем, что в составе три игрока данного амплуа, все равно попытался всех запутать: «Они могут сыграть и на другой позиции».

Однако уже перед стартовым свистком черно-зеленые выстроились по схеме с тройкой в центре обороны: к Алонсо и Кайо добавился Арутюнян, а на левом фланге оказался ориентированный на атаку Батчи. Да и Волков с его колоссальной работоспособностью — это точно не про оборону. К тому же уже по ходу матча стало видно, что вперед смотрел и высоко поднимавшийся при атаках Алонсо.

Так что рассуждения о том, что краснодарцы отчасти подстроились под соперника, — не совсем корректная формулировка. Правильнее сказать — учли сильные стороны «Факела». Играли же южане так, как и положено лидеру чемпионата против команды из зоны вылета. Давили, агрессивно прессинговали, творили. И первый стопроцентный момент был заработан за счет напора Кривцова и Кади Боржеса, в борьбе с которыми невольно сыграл рукой Моцпан.

После похода арбитра к монитору выяснилось, что «быки» еще и поменяли пенальтиста. После промаха Сперцяна в игре с «Локомотивом» к «точке» отправился Кордоба, только результат оказался тем же — нулевым. Как, кстати, и в двух играх прошлого чемпионата, когда 11-метровые не реализовали Рамирес и тот же Кордоба! Какая-то удивительная серия, но, видимо, это и есть понятие «неудобный соперник». Краснодарцы воронежцев прежде не обыгрывали как в чемпионате (2:2, 3:3), так и в Кубке России двенадцать лет назад (1:2).

Источник: ФК "Краснодар"

Между тем у попавшего в этот раз в штангу колумбийца после результативной серии словно началась локальная засуха и сбился прицел. В эпизодах, подобных тому, в котором Кордоба перепрыгнул Кудрящова, он обычно забивает. Впрочем, промахи форварда не отменяли его полезность, и попадание Кривцова в перекладину случилось после скидки здорово цепляющегося за мяч южноамериканца.

«Факел», в свою очередь, старался создавать фавориту проблемы на каждом участке поля. Не забывая выстраивать многоуровневую оборону, когда защищался низким блоком: при стандартах, хорошо исполняемых Моцпаном; в острых контракатах, одну из которых мог завершать Максимов. Но он словно не поверил, что Аппаев вырежет с фланга такую передачу через площадь ворот.

Зато при подаче Менделя опередил Волкова и доиграл эпизод до конца Альшин, после чего Сафонову пришлось совершать сейв для хит-парадов даже не тура, а всего сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Факел» во втором тайме в принципе осмелел в атаке. Больше того — собственной активностью воронежцы практически ликвидировали угрозу собственным воротам. Гости же еще и потеряли повредившего плечо Кайо.

Такие матчи — если у тебя по-настоящему большие амбиции — тоже надо уметь выигрывать. Шансы на это у «быков» были, однако Кокшаров, замыкая подачу Оласы, пробил головой рядом со штангой. И тот же форвард — уже по ходу все-таки организованного штурма в компенсированное время — направил мяч туда, где находился Гудиев.

«Факел» так и остался неудобным соперником для «быков». «Краснодар» после четырех стартовых побед второй раз подряд сыграл вничью и рискует потерять лидерство.

Автор: Андрей Кузичев

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