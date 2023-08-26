Матчами с участием «Зенита» и «Спартака» продолжится шестой тур РПЛ

ТАСС, 26 августа. Программа шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Зенит» — «Урал», «Рубин» — «Динамо», «Спартак» — «Ахмат» и «Пари Нижний Новгород» — «Ростов».

В первом матче дня петербургский «Зенит» на своем поле примет екатеринбургский «Урал», встреча пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 15:00 мск. «Урал» подходит к матчу с лучшим стартом в РПЛ в истории клуба, екатеринбуржцы набрали 13 очков в пяти стартовых турах и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» немного забуксовал на старте, в активе сине-бело-голубых 10 очков, команда располагается на четвертой позиции.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 6, 26.08.2023, 15:00 Зенит - Урал -

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил сильные стороны «Урала» перед матчем чемпионата. «Команда не просто так находится наверху в турнирной таблице — это следствие качества игроков и уровня их тактической подготовки благодаря главному тренеру, — сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. — В прошлом году у них тоже был отрезок, когда команда прошла почти половину сезона без поражений. В этом году “Урал” также показывает надежную и стабильную игру во всех компонентах. Нас ждет очень сложный матч против хорошего клуба».

«Урал» и «Зенит» проведут 26-й очный матч в чемпионатах России. За это время екатеринбургская команда ни разу не обыгрывала соперников из Санкт-Петербурга. На счету «Зенита» 21 победа, еще 4 встречи завершились вничью. В последний раз «Урал» — тогда команда называлась «Уралмаш» — побеждала «Зенит» 27 июня 1991 года, встреча прошла в рамках чемпионата СССР. В последний раз «Урал» отбирал очки у «Зенита» 7 ноября 2021 года, когда встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 0:0.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 6, 26.08.2023, 20:00 Пари Нижний Новгород - Ростов -

В другом матче дня «Ростов» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород», встреча начнется в 20:00 мск. Ростовчане с семью очками в пяти матчах занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с четырьмя очками располагается на 13-й позиции. В прошлом сезоне команды провели три матча во всех турнирах, во всех сильнее оказались ростовчане. «Ростов» победил «Пари НН» в играх РПЛ (2:1, 4:3), а также оказался сильнее в матче второго этапа ¼ финала «плей-офф пути регионов» Фонбет — Кубка России (1:0). В последний раз «Пари НН» выигрывал у «Ростова» 2 апреля 2022 года, встреча чемпионата России завершилась со счетом 2:1 в пользу нижегородского клуба.

«Спартак» попробует реабилитироваться после двух поражений подряд

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 6, 26.08.2023, 19:30 Спартак - Ахмат -

Также в субботу московский «Спартак» дома сыграет с грозненским «Ахматом», встреча начнется в 19:30 мск. Красно-белые с девятью очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, грозненская команда с шестью очками располагается на девятой позиции. «Спартак» выдал лучший старт в истории клуба, начав сезон с четырех побед подряд во всех турнирах, однако затем уступил «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3). «Ахмат» продолжает путь с новым главным тренером, 18 августа этот пост занял Мирослав Ромащенко, который сменил Сергея Ташуева.

В прошлом сезоне команды провели два матча, обе встречи завершились вничью. В последний раз «Спартак» побеждал «Ахмат» на своем поле 4 декабря 2021 года, та игра завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. «Ахмат» в последний раз выигрывал у «Спартака» на выезде 16 сентября 2018 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу грозненской команды.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 6, 26.08.2023, 17:30 Рубин - Динамо -

В другом матче дня столичное «Динамо» на выезде сыграет с казанским «Рубином», встреча начнется в 17:30 мск. Бело-голубые с 10 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» с пятью очками располагается на 12-й позиции. «Динамо» может увеличить победную серию во всех турнирах до пяти матчей, ранее московская команда обыграла «Зенит» (3:2), калининградскую «Балтику» (2:0) и ЦСКА (2:1) в РПЛ, а также оказалась сильнее «Краснодара» в игре Кубка России. «Рубин» стартовал в сезоне неудачно, команда не смогла победить в шести стартовых играх во всех турнирах (две ничьих, четыре поражения). В прошлом туре казанская команда одержала первую победу в сезоне, на своем поле обыграв самарские «Крылья Советов» (2:1).