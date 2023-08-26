Чавес прошел медосмотр в «Динамо», «Марсель» сделал предложение по Изидору, ЦСКА нашел замену Зайнутдинову
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».
«Локомотив» получил официальное предложение от «Марселя» о покупке нападающего Вильсона Изидора, сообщает Matchtv.ru. Стороны близки к соглашению.
Ранее издание L'Еquipe отмечало, что французский клуб уже согласовал с нападающим условия личного контракта и ведет переговоры с москвичами о сумме компенсации. Сообщалось, что «Локо» планирует выручить за трансфер 22-летнего француза 6−7 миллионов евро.
На этой неделе московский клуб получил первое предложение по Изидору, но оно не устроило железнодорожников. «Локомотив» ждет от «Марселя» улучшенный оффер.
Изидор выступает за «Локомотив» с зимы 2022 года после трансфера из «Монако» за 3 миллиона евро.
27-летний мексиканский полузащитник Луис Чавес, который покинул «Пачуку», в ближайшее время подпишет контракт с «Динамо».
В пятницу игрок успешно прошел медосмотр в расположении бело-голубых. Клуб сообщил, что в воскресенье в 16:00 Чавес подпишет контракт в прямом эфире.
Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за мексиканца 6,5 миллиона евро. Контракт с полузащитником будет рассчитан на четыре года.
«Динамо» уже анонсировало трансфер хавбека красивым роликом с участием актера Павла Деревянко.
Бразильский хавбек «РБ Брагантино» Жуниньо Капишабу может стать новичком ЦСКА.
По данным инсайдера Ивана Карпова, армейцы предложили 4,5 миллиона долларов за 100% прав на 26-летнего футболиста. Игроку предложен 4-летний контракт.
Отмечается, что Жуниньо может заменить в ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, который ранее перешел в турецкий «Бешикташ». Бразилец может сыграть на левом фланге защиты и полузащиты, а также на позиции опорного хавбека.
Transfermarkt оценивает игрока в 1,3 миллиона евро. В этом сезоне Капишаба за 40 матчей забил 3 гола и отдал 4 голевых передачи.
Полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус близок к переходу в «Вест Хэм».
По данным The Athletic, лондонский клуб договорился с амстердамцами о трансфере полузащитника сборной Ганы за 41,5+3 миллиона евро. Также клуб из Нидерландов получит 10% со следующей продажи игрока. Первое предложение в 42 миллиона евро «Аякс» отклонил.
Кудус прилетит в Лондон в субботу утром и пройдет медосмотр, после чего заключит с «Вест Хэмом» контракт по схеме 5+1.
Этим летом сообщалось, что Кудусом интересуются «Брайтон», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
«Барселона» хочет подписать нападающего «Атлетико» Жоау Феликса на правах аренды без выкупа.
Как сообщает Jijantes FC, каталонцы готовы платить зарплату португальца целиком. Хави одобрил трансфер португальского форварда.
Ранее в интервью Жоао Феликс заявил, что он с детства мечтает играть в «Барселоне». Сообщалось, что футболист настаивал на том, чтобы «Атлетико» отпустил его.
По оценке Transfermarkt, стоимость 23-летнего португальца составляет 50 миллионов евро. В 2019 году «Атлетико» покупал Феликса у «Бенфики» за 127,2 миллиона евро.
В июне сообщалось, что агент футболиста Жорже Мендеш ищет клуб, который согласен купить его клиента за 100 миллионов евро. Годичная аренда Феликса оценивалась в 10 миллионов.
Португальский полузащитник Жоау Моутинью вернулся в чемпионат Португалии и подписал контракт с «Брагой» до лета 2024 года.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, 36-летний хавбек покинул английский «Вулверхэмптон» свободным агентом и будет получать в новой команде 400 тысяч евро в год.
Моутиньо — чемпион Европы в составе сборной Португалии в 2016 году, а также чемпион Франции в составе «Монако» в 2017-м. Последние пять сезонов португалец провел в «Вулверхэмптоне».
Автор: Владислав Зимагулов