Эракович признался, что посетил матч «Зенита», когда ему было три года

— Сколько тебе было лет, когда ты впервые попал на футбольный матч?

— Мой папа — большой футбольный болельщик, и в детстве он постоянно брал меня на матчи «Црвены Звезды». Я попал на стадион очень рано — мне не исполнилось и трех лет. А одной из первых моих игр был матч против «Зенита»! Он проходил в сентябре 2004 года в Кубке УЕФА, «Звезда» тогда уступила со счетом 1:2.

— Что-то помнишь о той игре?