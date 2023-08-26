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11:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эракович признался, что посетил матч «Зенита», когда ему было три года

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в интервью «СЭ» рассказал о том, как начиналось его увлечение футболом.

Зенит
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Источник: ФК "Зенит"

— Сколько тебе было лет, когда ты впервые попал на футбольный матч?

— Мой папа — большой футбольный болельщик, и в детстве он постоянно брал меня на матчи «Црвены Звезды». Я попал на стадион очень рано — мне не исполнилось и трех лет. А одной из первых моих игр был матч против «Зенита»! Он проходил в сентябре 2004 года в Кубке УЕФА, «Звезда» тогда уступила со счетом 1:2.

— Что-то помнишь о той игре?

— Честно говоря, мало что помню в силу возраста. Но у меня сохранилось воспоминание, напрямую связанное с «Зенитом». Во время одного из матчей меня сфотографировал корреспондент одной газеты, и снимок со мной вышел в ней в качестве анонса к матчу «Црвены Звезды» с петербургским клубом. Тот выпуск издания до сих пор хранится у моих родителей, так что, видимо, «Зенит» был моей судьбой.

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