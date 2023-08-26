«Зенит» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд

«Зенит» одержал три победы в пяти турах нынешнего сезона, допустил одно поражение и ещё один матч свёл вничью. Команда Сергея Семака расположилась на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 10 очков.

«Урал» не проиграл ни одного матча с начала чемпионата, одержав четыре победы при одной ничьей. С 13 очками оранжево-чёрные занимают второе место, на одно очко отставая от лидера турнира.