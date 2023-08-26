«Рубин» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

По итогам пяти туров чемпионата России «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав пять очков (одна победа и две ничьих). «Динамо» пока на пятом месте с 10 заработанными очками.