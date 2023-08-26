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17:02 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» разгромил «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:0.

Зенит
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 4:0 победил екатеринбургский «Урал» в домашнем матче Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром-Арене» в присутствии 25 716 зрителей.

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Забитыми мячами отметились Иван Сергеев (8-я минута), Матео Кассьерра (30, 68) и Клаудиньо (45+1). Кассьерра забил шестой гол в нынешнем розыгрыше РПЛ и возглавляет список бомбардиров.

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«Зенит» в четвертый раз подряд обыграл «Урал» в матче РПЛ. В последний раз петербургский клуб не сумел победить соперника 7 ноября 2021 года (0:0). При этом «Урал» ни разу не обыгрывал «Зенит» в РПЛ — 3 ничьи и 18 поражений.

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Петербургский клуб набрал 13 очков и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. На счету «Урала» 13 очков, команда уступает сопернику по дополнительным показателям и располагается на третьей позиции. В следующем туре «Зенит» встретится на выезде с московским ЦСКА 3 сентября. «Урал» днем ранее сыграет на своем поле с грозненским «Ахматом».

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До следующих матчей в РПЛ команды проведут встречи группового этапа «пути РПЛ» в Фонбет — Кубке России. «Зенит» в гостях сыграет с калининградской «Балтикой» 30 августа. «Урал» 29 августа встретится на выезде с казанским «Рубином».

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